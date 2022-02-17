過期防曬斷捨離？且慢！5個隱藏用法　將廢物變地表最強清潔好物

防曬只要過期後抵抗紫外線的效力就會下降，塗了無效還可能會引起過敏，其實，過期的防曬還可以運用在不同的地方，超實用小tips快收下~



5個小貼士將過期防曬液變最強清潔劑，銀器、膠紙漬、油性筆漬通通輕鬆KO！（點擊放大閱讀）▼▼▼

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小妙招1：擦拭銀質物件

很多人應該都有這個困擾，銀飾品戴久(放久)就會出現氧化或者生鏽的現象，這時候過期防曬就能解救它。將防曬霜塗在銀飾品上，然後用布擦拭後清洗乾淨，防曬霜裡的油性成分可以去除銀飾上的生鏽狀態，輕鬆讓銀飾變的明亮有光澤。貼心小提醒，如果真的真的是很貴重的銀飾，建議還是請專業人員處理喔。

小妙招2：去除皮膚上的油性筆漬

大家一定都有被簽字筆不小心畫到手上的困擾吧！留下筆印用水很難清洗掉，這時候防曬霜就可以華麗出場了！只需擠出適量防曬霜塗抹在身上有筆印的地方，然後用手輕輕按摩，再用清水沖洗乾淨，筆漬就會神奇消失~是不是簡單又實用！

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小妙招3：擦皮鞋或者皮製用品

很久沒穿的皮鞋或使用久的皮製用品，會變的暗沉無光澤，只要在抹上一點防曬霜，找一個抹布或者軟一點的刷子，再用舊抹布擦拭就能找回皮鞋或皮製用品的光澤，還能變得不易沾灰，一舉二得！

小妙招4：去除不想要的貼紙

產品上的貼紙標籤想撕又撕不乾淨？或是家中桌子被小朋友貼了許多貼紙，不用擔心也別抓狂，只要防曬霜(護手霜或BB霜也可以) 塗在貼紙上，然後用濕紙巾敷一會之後，再用毛巾把貼紙擦掉，就能不留下任何痕跡。

小妙招5：讓剪刀更鋒利

你的剪刀不是沾滿膠帶黏膠而變的不鋒利，這時候過期防曬就能拯救你的剪刀！只要將適量的防曬霜均勻塗在剪刀片的每一面，然後活動幾下剪刀的刀刃，最後再用濕紙巾擦乾淨就完成囉！

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】