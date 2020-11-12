護髮如護膚一樣重要，一把漂亮的秀髮可以影響你帶給人的印象，不管你的妝容多精緻、打扮多漂亮都好，若然頂著一把乾旱又開叉的頭髮，美麗瞬間大打折扣。在每日的洗頭吹頭的步驟中，原來很多女生在吹頭髮的時候，連自己用錯了方法都不知道，因此頭髮才會愈來愈傷，更甩掉很多頭髮。想要不踩中地雷，就來看看正確的吹髮技巧吧！

很多女生在吹頭髮的時候，連自己用錯了方法都不知道，因此頭髮才會愈來愈傷！

秋冬即將來臨，這個季節除了皮膚容易乾燥脫皮之外，其實頭髮也很容易變得乾旱毛躁，除了日常的洗髮護理之外，其實吹頭的時候也是一大重點，不當的吹髮手法更有機會讓髮質變差，更容易掉髮護髮。以下教大家「正確吹髮4步曲」，避免誤中吹髮時常見的錯誤傷髮地雷！

不當的吹髮手法有機會讓髮質變差，看看錯誤的吹頭手法（左）和正確的吹頭手法（右）吹出來的髮質差別很大。

正確吹髮技巧步驟一：洗頭後要印乾頭髮再吹

很多女生在洗完頭之後，只是隨便用毛巾抹上兩下就去吹頭，但是頭髮在濕潤情況下毛鱗會打開，頭髮太濕的話，吹頭時間就會越長。為了縮短吹髮時間，而選擇較高溫模式。但是，頭髮每日長時間地承受熱力會對髮質造成莫大傷害，吹完頭後更令頭髮更加毛躁。因此洗完頭後，最好用吸水力強的毛巾盡量印乾水分，直到頭髮不再滴水的情況下再用風筒吹頭。

洗完頭後最好用吸水力強的毛巾盡量吸乾水分，直到頭髮不再滴水的情況下再吹頭。

正確吹髮技巧步驟二：先吹乾髮根

大部分的女生一拿起風筒就會隨便亂吹，務求把頭髮吹乾就算，但其實吹頭髮的次序也極為重要。吹頭的時候，應該先把髮根和頭皮位置吹乾，之後再吹乾剩下的下半部分頭髮。吹髮位置先由上到下的次序吹乾，要留意風筒的風咀要垂直向，才會吹出柔順貼服的頭髮。另外要謹記風筒不要離頭髮太近，最好保持10到15cm的距離，因為高溫很容易傷害髮絲的毛鱗片，導致頭髮流失水份造成乾旱毛躁。

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正確吹髮技巧步驟三：濕髮時不要拉扯頭髮

有些女生習慣在頭髮還是濕透的狀態下，就用梳子梳順理頭髮，或者直接用手指把頭髮拉順，遇到打結的頭髮還會强硬梳順拉扯，但這樣做其實會傷害到還沒閉合的角質層，繼而出現斷髮的現象，因此你會發現濕髮時梳頭，比起乾髮梳頭甩掉更多頭髮。不想要頭髮愈甩愈多，就不要再犯這個大錯了。在吹頭髮的時候遇到打結時，切忌强硬拉扯頭髮，應用梳子配合風筒慢慢輕力梳順吹乾，頭髮才會順滑不易斷。

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正確吹髮技巧步驟四：護髮油勿塗在「禁區」

受天生卷髮困擾或者頭髮容易毛躁的女生，可以多用護髮產品例如護髮素、髮膜和護髮油，進一步護理頭髮補充養份。在塗抹護髮油時，要注意把護髮油先倒在手上搓勻後再用，每次份量也不要太多，這樣才不會有頭髮過於油膩，或者結塊的情況出現。而且護髮油最好要在頭髮7、8成乾的時候使用，千萬不要塗在髮頂位置，而是塗在髮尾位置，修護乾燥的髮尾避免開叉。

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