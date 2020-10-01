女生除了要注重護膚之外，頭髮和頭皮健康也同樣重要！在香港的潮濕天氣下，頭皮不但容易出油、更易有頭髮扁塌等問題，而用錯不適合自己的洗頭水的話，也很容易造成頭皮敏感、痕癢甚至是頭屑問題。想要有一頭柔順亮麗的頭髮，選擇洗頭水就是重要的一步。

@Cosme台灣最近就公布了「2020上半年十大最受歡迎洗頭水」，也值得一眾香港女生參考。由於台灣的氣候和香港相近，兩地女生面對因氣候影響的頭髮及頭皮問題都十分相似，而亞洲人的髮質也是較為貼近，就不妨一起看看備受她們愛戴的洗頭水都有哪些，向台灣女生的美髮秘訣偷師吧！

台灣@Cosme最近就公布了2020年最受歡迎的洗髮產品，值得一眾香港女生參考。（IG@rainie77）

【第10名】 L'OCCITANE 草本療法修護洗髮水 (HK$280/500ml)

L'OCCITANE的產品一向主打天然無添加成分，這款草本洗髮水含有天使草、葵花籽油和燕麥氨基酸鈉的成分，可以幫助修護頭髮之餘，還能增强頭髮的强韌度，減少斷裂的情況，而且這款洗髮水還是無矽配方，乾性和受損的髮絲用後也會變得更加柔順，減少打結的情況出現。用完這支洗髮水後頭髮會散發淡淡的草本香味，不少使用者在@Cosme中的評價都大讚它的香味怡人，而且還能舒緩頭皮敏感，減少頭痕的情況。

第10名: L'OCCITANE 草本療法修護洗髮水 (HK$280/500ml)（L'OCCITANE）

【第9名】 Yves Rocher 抗污染亮澤髮醋 (HK$110/150ml)

Yves Rocher在法國被視爲國民護膚品牌，當中法國人最愛的就是這支辣木籽抗污染髮醋。香港人可能對髮醋這種護髮產品比較陌生，但其實它擁有淨化和深層清潔頭皮的功效，能把殘留在頭髮的有害物質帶走。皮膚需要清潔，頭皮亦然，用完洗髮水和護髮後再使用這款髮醋，會感覺到頭髮變得輕盈，頭皮也變得清爽，特別適合容易出油的油性髮質使用。

第9名 :Yves Rocher 抗污染亮澤髮醋 (HK$110/150ml) （Yves Rocher）

【第8名】 LUX角蛋白氨基酸洗髮乳 HK$89.9/450g

LUX洗髮產品以性價比高見稱，向來深受小資女愛戴。這款角蛋白氨基酸洗頭水推出時更是火速引起話題，改頭換面的外包裝變得更加文青有質感，而且無矽配方讓人更安心使用。這支洗頭水主打的氨基酸成分可以滋潤乾燥的髮絲，讓頭髮變得柔順，特別針對細軟扁塌髮質的女生，增加頭髮的强韌性，使用完後會感到頭髮變得更豐盈不扁塌。

第8名: LUX角蛋白氨基酸洗髮乳 (HK$89.9/450g) （LUX）

【2020上半年台灣@Cosme人氣洗頭水Top7：】(按圖看)