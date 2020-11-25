「一田購物優惠日2020」兩周連發，為期25/11至1/12，除了一田超市的減價食材及日用品吸引，一田有售的人氣美妝品牌亦推出相當大的折扣優惠，包括：Estée Lauder、Shiseido、RMK、雪肌精、Sofina、Clinque、belif等，當中不乏話題度高、深受港日女生歡迎的護膚好物，以下編輯嚴選20套抵買美妝，供女生血拼前參考。

「一田購物優惠日2020」重點話題美妝推薦

綜觀「一田購物優惠日2020」的人氣減價美妝，不得不提的是韓國貴婦品牌雪花秀皇牌潤燥再生精華套裝，當中的潤燥再生精華絕對是編輯用過最有驚喜的精華之一，用法除了如一般精華於塗畢化妝水後使用，及上妝前用令底妝更貼服，最特別是還可用來按摩暗瘡，導出暗瘡內的油脂毒素，加促凋謝，即使是惱人的石頭瘡一樣見效，親身實試翌日明顯消腫。

另一支話題精華必數Estée Lauder升級再生基因修復精華，坊間人氣度爆登，人稱「小棕瓶」，是台灣Urcosme精華排行榜第3位，不少用家評睡前使用，翌日回復飽滿肌。Clinque皇牌爆水珠珠精華亦是秋冬保濕好物。另外，無論少女還是輕熟女都愛用的Sofina美白高保濕防曬，是香港@Cosme排行榜第3位。對付口罩肌還有品牌低調但性價比極高的泥漿面膜、有機玫瑰花水等等，均在「一田購物優惠日2020」有折扣。

▼▼▼按圖看「一田購物優惠日2020」20套抵買美妝及優惠價，留意指定日期及分店▼▼▼

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▼▼▼同場加映：按圖看《LDK the Beauty》為11款多合一保濕霜的實測結果，當中有5款為開架品牌，在保濕度、成分與用後感3方面，其中2款開架品牌更奪得全A級評分（延伸閱讀）▼▼▼

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▼▼▼按圖看《LDK the Beauty》為12款卸妝水的實測結果，只有3款的清潔度得分合格（延伸閱讀）▼▼▼