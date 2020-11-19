2020 Google 10大熱搜護膚成分　第4位：大S稱沒有它女星活不下去

各種護膚成分各具功效，你知道全球女生最關注的護膚成分及功效是甚麼？英國最大型線上美妝購物網站Cult Beauty公布2020年自今「Google 10大熱搜護膚保養成分」榜單，不知能進榜的美容護膚成分，有沒有一款是你平日經常接觸或曾經使用過呢？熟讀以下榜單後，自然學會閱讀護膚成分表查清產品功能。

根據英國美妝電商Cult Beauty於2020 Google「熱搜的10大美容成分」調查結果發現，一種有美白功能的美容成分是最多人查詢的。(cultbeauty@IG)

膚質大致可以分成5大種類，包括乾性肌、油性肌、中性肌、混合肌和敏感肌，但有時屬於乾性肌與油性肌的女生，都會出現額頭、鼻子或下巴部位是泛起油光，前者出油主要因為缺水而令皮膚水油失衡；後者則多因油脂分泌旺盛，所以過度使用清潔毛孔類的護膚品，令到皮膚油脂平衡失去控制，所以發生出油情況。

當女生想要養好皮膚，選用護膚產品時更應該對症下藥，減少用錯護膚品，造成「爛臉爆痘」的機會，而女生們也可以了解英國美妝電商Cult Beauty，公布有關於2020年Google上，被網民熱搜的「十大熱門護膚保養成分」，從中認識10大護膚保養成分的功效與用途，讓肌膚可時常維持最美狀態。

▼▼▼【按圖看】2020 Google 「10大最高搜尋量的保養成分」榜單與成分功能介紹，第4位是大S徐熙媛曾在美容著作中揚言，「沒有它，女星活不下去」，外界封「保濕之王」▼▼▼

+ 27 + 27 + 27

了解Google 10大熱搜保養成分後，當然第一時間想知有哪些含該成分的護膚品選擇，以下清筆者便為大家整合含有「Google熱搜前十名保養成分」榜單成分的人氣產品，讓女生可在眾多護膚品中挑戰一款合自己需要的護膚品。

【按圖看】含有「Google熱搜前十名保養成分」榜單成份的產品推薦▼▼▼

+ 29 + 29 + 29

▼▼▼同場加映：除以上10種美容成分令女生趨之若鶩，【按圖看】日本美妝雜誌LDK也嚴選出2020年「零負評、最實用的美妝護膚品」Top10，當中只售$66化妝水，更只用用7日即見效呢！（延伸閱讀）▼▼▼

+ 20 + 20 + 20

【按圖看】入冬乾燥，一枝可令嘴唇顯氣色、水潤感滿分的潤唇膏非常重要，而日本樂天市場便推薦「潤唇膏排行榜頭10位」名單，不少潤唇膏售價亦十分小資。（延伸閱讀）▼▼▼

+ 15 + 15 + 15

資料來源：Cult Beauty