卸妝水推薦｜日本LDK測12款卸妝水 BIODERMA包尾 第1位去油去暗瘡

卸妝水是女生的日常必需品，日本美容雜誌《LDK the Beauty》早前為市面上受歡迎的12款卸妝水進行實測，就卸妝水的潔淨度、保濕度與成分3方面作出評分，然而結果令人意外。



使用卸妝水時，先於肌膚上敷 3 - 5秒，再沿着肌理方向，由下而上、由內而外卸除彩妝。（IG@innisfreeofficial)

LDK實測：卸妝水測試方法

《LDK the Beauty》編輯部與開發美妝產品的研究員及化學相關研究人員組成測試團隊，對12款卸妝水進行了全面的比較。首先，於潔淨度方面，測試人員於表面不均勻的人造皮革上塗粉底，模仿上妝後的皮膚，再以卸妝水清潔，根據粉底的殘留度評定清潔力。於保濕力方面，相關人員透過測量皮膚使用卸妝水後30分鐘的含水量，測試出卸妝水的保濕度。

▼▼▼按圖看《LDK the Beauty》為12款卸妝水的實測結果，只有3款的清潔度得分合格▼▼▼

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卸妝水主要透過界面活性劑來卸除彩妝，不含油分而且質地清爽，適合所有肌膚使用。使用卸妝水時，緊記用量一定要足夠沾濕整片化妝棉，避免肌膚因太乾而摩擦受損。使用時先於肌膚上敷 3 - 5秒，再沿着肌理方向，由下而上、由內而外卸除彩妝。

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