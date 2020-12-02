@Cosme香港剛剛於12月1日隆重發佈首屆「@cosme香港美妝大賞」！就如日本@Cosme大賞一樣，以用家真實評價為依據，民選出最受香港消費者喜愛的10大美妝產品。以下就一起看看有哪些品牌入圍，成為2020年最強的好用美妝口碑王吧！

@Cosme香港2020年首屆美妝大賞新鮮出爐！（innisfreeofficial@IG）

「@Cosme香港2020年度美妝綜合大賞」百分百以香港消費者在@cosme 香港網站留下的真實產品評價為依據，從累積超過15,300篇的真實口碑心得，以及23,000件產品中評選出79支獲獎產品，授予最受香港用家喜愛產品的獎項。所以能夠拿下獎項的產品一定就是公認的優秀美妝品！其中，綜合大賞更是在不同類別中，在過往一年以來，最受香港消費者喜愛的得獎產品，極具公信力和説服力，能夠上榜中的10大都是實力及口評的保證！

▼▼▼【「@Cosme香港2020年度美妝綜合大賞」，民選最強10大排名出爐！】▼▼▼

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除了「@Cosme 2020年度香港美妝綜合大賞」的10大排榜之外，本年度的美妝好物更設有「部門賞」，細分為護膚、化妝及美髮等，合共24個類別的排名。​以下就為讀者們整理出洗面乳、化妝水、乳液、面霜等「部門賞」的3名。在戴口罩的日子，即使是減少了化妝，也不忘要好好從護膚啊。即看以下香港用家對於各類護膚品的最高好評前3名！

▼▼▼【「@Cosme香港2020年度美妝部門賞」，各類好評護膚品頭3甲排行公開！】▼▼▼

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