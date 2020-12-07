今年44歲的「雙料影后」李心潔和導演彭順結婚10年育有一及女兒及一對雙胞胎兒子，生活美滿幸福，更經常在社交平台分享天倫之樂。李心潔的事業與家庭成功背後，也曾經歷過丈夫出軌，婚姻一度出現危機；其後二人重修舊好，歷盡波折後感情更勝從前，李心潔更悟出了婚姻的真諦。

44歲的「雙料影后」李心潔和導演彭順結婚10年育有2子，生活美滿幸福。（sinjelee1234@IG）

李心潔因為電影《見鬼》而一舉拿下台灣金馬獎影后和香港金像獎影后的殊榮，讓她攀上了事業上的高峰，也是這套電影，讓她遇到了命中注定的那個人─彭順。她和彭順因《見鬼》而定情並開始發展成戀人，那年的她只有26歲，彭順的才華和成熟深深吸引著她，李心潔曾經問過彭順喜歡她什麼，彭順説因為喜歡看到她如小女孩般的笑容，有種純真、單純的特質，讓他很想保護她。

不過老是說「才子多情」，這句話也應驗在彭順身上，他曾經在婚前婚後被指兩度捲入出軌事件。彭順婚前被拍到與舊邦民女羅凱珊（Kama）拖手及一起返酒店，繼而傳出緋聞。李心潔當時表示相信彭順，強調兩人感情穩定。結婚後再度彭順於2014年再被拍到與𡃁模李悅彤（Liddy）「密會」，女方公然多次向男方索吻及擁抱。事件爆出後，李心潔在社交網以夫妻聯名方式發出聲明，更表示原諒老公。

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李心潔因電影《見鬼》和大她11歲的導演彭順相戀，長跑8年之後在2010年結婚，婚後逐漸息影專注家庭生活。（VCG）

12年的感情不是三言兩語可以説清楚的，我們終於慢慢學習到婚姻並非只是王子和公主的結合，然後一輩子無憂無慮的幸福。我們坐下來面對對與錯、快樂和痛苦、過去和未來。是的，目前一定很難過，難過是因為有愛，如果沒有愛或許就容易處理了。就如許多的夫妻，多少的婚姻，遇到挫折、經理考驗。我們一起去面對，未來是未知的，但是我們會靜心聆聽自己的心走下去，讓時間告訴我們答案。

彭順被指曾經在婚前婚後背著李心潔出軌，外界一直都提李心潔感到不值。（sinjelee1234@IG）

或許很多女生都難以理解李心潔為何經歷了兩次背叛，卻依然選擇原諒丈夫，尤其是李心潔婚後為了家庭在事業巔峰期選擇息影，放棄大好前途，更把彭順前妻的孩子視如己出悉心照顧，她的付出更讓人替她感到不值。但於她而言，一切都止於愛。李心潔曾經説過自己是一旦愛上，就會用盡全力，是個專一的人。走出陰霾之後就會看清，原諒和包容才是婚姻持久之道。

因為愛啊！我很愛這個男人，在我生命裏，愛是最重要的。

面對彭順的出軌，李心潔選擇用愛包容他犯下的過錯，兩夫妻一起去學習和成長。（VCG）

李心潔表示她經常都會向丈夫坦白地表達自己，沒有任何隱瞞，因此她要求丈夫也要毫無保留地表露自己，兩人會攤開來溝通，把内心的欲望説出來，他們之間除了夫妻之外，又像知心好友，也像手足。經歷過兩次的背叛事件，兩人心靈反而更加相通，感情也更加鞏固，責備和怨恨其實很容易，但是要原諒卻很難，也許只有真的深愛對方，所有的過錯才會變得微不足道，反而會更加珍惜，李心潔也曾經説過，她選擇放下只是和自己和解，如果一直逃避反而更加沒有辦法放下，只要還有力量就不會放棄，繼續和愛的人走下去。

不管它是好的壞的，挫折也好，問題就是問題，只要你能面對他，總有一天能夠放下它，如果你一直逃避它，你就沒有辦法放下它，所以放下是需要很大的勇氣去學習成長的。

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