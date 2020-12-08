被稱為「最強星二代」的木村光希(Koki)在父親木村拓哉和母親工藤靜香的強大光環下，一出道就成為了媒體和大眾的焦點，在娛樂圈和時尚圈都非常吃香。備受矚目的她更瞬間成為了各品牌的寵兒，更是各大時裝週和品牌活動的常客。

木村光希出道短短2年已經聲名大噪，媲美一線明星，成為時尚界的寵兒，是公眾輿論的中心。（koki@IG）

木村光希人紅是非亦不斷？

出道2年的木村光希頻頻出現於各大品牌的時裝週，而且經常登上國際雜誌封面，人氣早已遍佈亞洲，在2年內的知名度已經可以媲美一線明星。15歲出道，今年不過17歲的木村光希便獲得如此矚目的成就，一舉一動也自然成為了公眾輿論的焦點。最近木村光希再次登上日本版《Elle》的封面，卻再次引起了爭議。

最近木村光希再次登上日本版《Elle》的封面，性感造型引起了網民的爭議。（ELLE JAPAN / koki@IG）

木村光希的妝容和造型，經常都比她的真實年齡成熟很多，換來的評價也非常極端。這次的她比起以往有更大的突破，即將踏入18歲的她，似乎想要證明自己從「女孩蛻變成女人」，不少造型都以超性感的形象示人。在多張雜誌照片中，木村光希都疑似「真空」上陣，只穿一件西裝背心，遮擋胸部，還有一張是裸露上身，只用一個手袋遮住胸前的姿勢，引人遐想。

▼▼▼【木村光希太過性感裸露，引起批評！（按下圖查看）】▼▼▼

網民批評：賣弄青春肉體 吃力不討好

有網友對木村光希此次大膽突破的風格表示難以接受，只有17歲的她並不適合尺度如此大的性感造型，她的年紀和歷練也未能演繹出性感誘人的精髓，反而給人過於裸露的感覺，更像在賣弄青春肉體，吃力不討好，更指木村拓哉要多管教女兒。

不過也有一批支持木村光希的網友表示這才是專業模特應有的態度，模特兒就是要不停地開發自己的風格，勇於挑戰自我，支持者表示抨擊的人是帶著有色眼光看待這輯照片，才會覺得不適合，她們認為木村光希這輯照片才是真正的「時尚」，而且這次的封面照片是出自於姐姐木村心美的手，紛紛表示木村心美鏡頭下的光希最美，只有姐姐能捕捉到她最美麗的瞬間。

【同場加映：木村心美封面照被批像鬼 出道評價不及妹妹光希 輸在顏值似媽媽?==>木村心美出道雜誌硬照】

網民表示木村心美鏡頭下的光希最美，只有姐姐能捕捉到她最美麗的瞬間。（Elle Japan@YouTube）

木村光希屢成時裝車禍常客

木村光希獲時裝品牌COACH邀請出席紐約時裝週，造型卻遭到網友負評如潮。(koki@IG)

年紀輕輕的木村光希經常展現出超齡打扮，多次的造型都受到網友批評「用力過猛」甚至「老土」，不是妝容出錯便是造型「炒車」，過往她曾出席時裝品牌COACH的紐約時裝週，一身超齡的打扮更引起了網友的熱議。

木村光希穿上了一身桃紅色的皮革長風衣，加上水藍色的復古波點長裙，雖然感覺古典但卻帶點俗氣感，但是她的髮型和妝容才是最大敗筆。由於木村光希屬於健康的小麥色膚色，因此過於艷麗的妝容其實會讓她的膚色顯得更黑，更加老成。木村光希當日的妝容是紫色煙燻妝加深紅色的唇膏，雖然是似乎想打造復古感，但是在她的臉上卻像是老了20年。網友看到照片後紛紛驚呼這是「死亡妝容」、批評「這個妝看起來好髒」、「強烈建議換造型師」，網友更指同在現場的29歲日本名模水原希子看上去比她還要年輕，完全是一個極度驚嚇的時裝車禍現場。

▼▼▼【木村光希的驚嚇超齡超型照（小心慎入）】▼▼▼

木村光希衣著造型經常「炒車」

其實木村光希也不是第一次出現時裝車禍，去年12月她曾經受邀出席內地愛奇藝的頒獎典禮，以一身湖水綠色仙氣紗裙出席活動。但她再次被網友批評造型過於成熟，其實筆者認為服裝很顯氣質，反而又是妝容出現問題，綠色煙燻眼影加上桃紅色的唇膏，即使顏值再高也很難駕馭，因此整體造型看上去才會顯得「出事」，缺乏木村光希本身年齡應有的青春少女活力感。

木村光希身穿湖水綠色仙氣紗裙出席活動，但是妝容加髮型讓整體看上去很老成。(koki@IG)

對比起同場的另一位星二代歐陽娜娜，其身穿一身黑色露肩長禮服，簡約又突顯氣質，又不會過於成熟，加上乾淨不過火的妝容，整體看上去舒服又仙氣滿滿。

▼▼▼【木村光希時裝車禍回顧，造型一次比一次驚嚇？】▼▼▼

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木村光希卸下濃妝更美

未知木村光希是否得罪造型師，反觀她私下的穿搭活力又青春，簡單的運動套裝加上淡妝已經很好看。木村光希擁有精緻的輪廓，氣質清純，加上青春無敵，化上淡妝就已經很出眾。私下的木村光希也很少濃妝抹艷，反而只是塗顯氣色的淡粉紅或珊瑚色唇膏，不時加上一點大地色的眼影，自然甜美。木村光希的日常穿搭也甪‵簡約貼地，更符合真實年齡，看來造型師是時候要換一換了。

木村光希五官精緻，淡妝已經非常好看，畢竟青春就是本錢，不需要過多的妝容。

▼▼▼【私下的木村光希反而更美？】▼▼▼

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▼▼▼【同場加映：木村姊妹爆木村拓哉不為人知的虐待行為 網民：羨慕有個可愛型爸==>木村光希和木村心美在IG上大爆父親不同的一面▼▼▼】