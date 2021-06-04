撰文： 陳思霖 最後更新日期： 2021-06-04 22:00

【12星座愛情／性愛】追求「速食」男女，不少會上交友App「獵食」，尋求一夜情人。外表老實斯文，私下或許是到處尋求獵物的高手，甚至即使身邊已有伴侶，也仍然不停追求有性無愛的關係。

現今男女追求速食關係，身邊肯定會有一些表面看不出，但私下卻有上交友App「獵食」的男女。（《我們不能是好朋友》劇照）

交友App普及，令約會變得快捷，而目的並不一定是發展伴侶關係，也有人只求有性無愛，找尋床伴，或俗稱「約炮」， 即一般稱為「休閒性行為」（Casual sex / Sexual Hookup）。交友App《JustDating》曾經進行調查，發現不同星座對發生這類關係（Casual relationship）有不同表現，列出12星座中最接受一夜情或約炮行為的3個星座男女。

▼▼▼【按圖看】最愛約炮的3大星座男，只求「速食」不要愛情▼▼▼

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▼▼▼【按圖看】最愛約炮3大星座女，性愛比戀愛更重要？▼▼▼

撇除「肉體關係」的意圖，有不少玩交友App的用戶都會互相了解及聊天一段時間之後，就約出來見面。根據《JustDating》的統計顯示，最喜歡約見網友的星座就是山羊座的女生和天蠍座的男生，最樂意赴約就是雙魚座女生。

12星座中，最喜歡約見網友的星座就是山羊座的女生和天蠍座的男生，而最喜歡赴約的就是雙魚座女生。（《下輩子我再好好過》劇照）

要成功約炮也並不是輕而易舉，說話太露骨，會讓對方反感，但太過隱喻則對方未必可意會其目的。

使用JustDating App長達5年的一名男用戶便指，他成功約會不少網友，有數位固定床伴，根據多年經驗，他發垷有幾句說話，成功率最高； 對約炮無意的女生，大可留意作為警戒，免被對方誤會是約炮對象！

▼▼▼【按圖看】約炮常見的6句語錄，小心誤中愛情圈套！▼▼▼

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▼▼▼【同場加映：12星座分手時狠心程度 天蠍前任變仇人 金牛現實愛錢最絕情？==>12星座分手時的狠心程度排行榜▼▼▼】

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