@cosme日本2020底妝大賞　盤點防曬乳、粉底等各項最人氣商品

@cosme是日本極具權威性及公信力的美容化妝品綜合網站，每年舉辦的美妝大賞也是大家非常注目的參考指標。@cosme最近公佈了2020的底妝大賞，由網站會員評價等各項指標來選出妝前乳、粉底液等各類底妝商品的NO.1，快來看看有哪些商品得獎吧！

按圖看今年@Cosme各類底妝商品的NO.1▼▼▼

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1. 防曬部門：＆be／UV防曬乳，30g／JPY$1,800（約HKD135)・116g／JPY$2,800（約HKD210)

日本知名彩妝師河北裕介所監製的防曬乳，因太過熱門還曾斷貨好一陣子。因具有潤色效果，且用洗面乳就能輕鬆卸除，很適合戴口罩不想化妝時使用。

2. 妝前乳部門：PAUL & JOE BEAUTE／糖瓷防曬隔離乳，HKD320

在日本女孩心目中屹立不搖的人氣妝前乳，今年3月改版進化再推出，和之前相比，抵抗紫外線的防禦效果更加優秀，塗上後保濕度和透明感也更上一層樓，可長時間維持美麗妝容。

3. 粉餅部門：INTEGRATE／礦物輕透美肌粉餅，JPY$1,700（約HKD127)

溫和呵護肌膚的礦物底妝。開價價格卻擁有專櫃品質，可輕鬆化出宛如專業彩粧師化的透亮妝容。毛孔、膚色不均、痘疤等小瑕疵也能完美遮蓋同時並保留清透感，也不會顯的底妝太厚重。

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4. 粉底液部門：shu uemura／無限輕透持妝粉底液，HKD400

專為亞洲女性所打造的新世代粉底液。質地輕薄，妝容持久且不易受溫度或濕度影響，可長時間維持剛上妝般的無瑕輕霧面妝感。

5. 霜狀粉底部門：RMK／緊緻塑顏粉底霜 EX，HKD420

內含上質美容油成分，除了更加保濕鎖水外，還能讓妝容更顯彈力澎潤。完妝後透出的自然光澤及無瑕奶油肌妝感，也是讓許多人用過後就無法離開的原因。

6. 氣墊粉底部門：NARS／自然亮采持久氣墊粉底，HKD300

專為亞洲女性肌膚設計的超持久亮顏氣墊粉餅。遮瑕度佳，惱人的粗大毛孔與黑眼圈都能完美遮蓋掉。NARS獨家的透氣醒膚科技與抗汗保濕因子， 能使妝容貼合肌膚，維持16小時不泛油光。

7. BB/CC霜部門：DECORTÉ／高效防曬乳液 CC底霜，HKD210

隔離紫外線和微粒子等外在環境威脅並同時修飾肌膚色澤的多功能CC霜。含有柔焦效果可修飾毛孔等瑕疵，打造無暇清透妝感。

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8. 蜜粉部門：DECORTÉ／裸光絲柔蜜粉，HKD350

如蠶絲般細緻柔滑的粉體，能完美貼合肌膚。且添加四種植物精淬，能長時間維持水潤妝感並同時遮蓋毛孔及凹凸不均，實現柔滑透亮的美麗妝容。

9. 遮瑕部門：DIOR／恆久貼肌修飾遮瑕膏，HKD330

輕輕一抹即可修飾黑眼圈丶局部泛紅及瑕疵等，即使多次堆疊也不會顯的厚重，質地輕盈能完美貼合肌膚。內含純淨花植萃取，遮瑕同時還能保養皮膚。

10. 定妝噴霧部門：KOSE COSMENIENCE／粉保濕定粧噴霧，HKD360

這款定妝噴霧添加化妝保護膜、抗汗、抗皮脂及保濕成分，還可抑制出油，且能配合臉部表情伸縮，保持妝容持久不脫妝。完妝後只要噴一下這瓶，就能安心出門不必擔心脫妝了。

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