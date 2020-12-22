蔡卓妍（阿Sa）在圈中是有名的「凍齡女神」，現年38歲的她除了擁有天生童顔之外，平日也會在妝容方面下功夫，兔以淡妝示人的蔡卓妍（阿Sa），早前她就在小紅書分享自己日常遮黑眼圈及「偽素顏」化妝秘訣，自然無害又girlfriendable！

蔡卓妍（阿Sa）在小紅書分享「偽素顔」減齡化妝秘訣。(choisaaaa@ig)

蔡卓妍（阿Sa）黑眼圈超强遮瑕大法

蔡卓妍（阿Sa）不時因為工作及拍戲的原因，不夠充足的睡覺時間，因此也有黑眼圈的煩惱，不但看上去疲憊又沒精神，還會很顯老。除了因為睡眠不足和睡眠質素差之外，鼻敏感和天生遺傳這些原因都會導致頑固黑眼圈的出現。一樣有黑眼圈問題的蔡卓妍（阿Sa），就對於遮蓋頑固黑眼圈甚有心得，更是「偽素顏」是非常重要一步，即看以下她的黑眼圈超强遮瑕大法！

愛美的蔡卓妍（阿Sa）在不用工作的日子，也愛化上「偽素顔」淡妝見人。(choisaaaa@ig)

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蔡卓妍（阿Sa）偽素顔必學重點

愛美的蔡卓妍（阿Sa）在不用工作的日子，也愛化上「偽素顔」淡妝見人，不過她表示會一切從簡，主要是要樣子看上去自然精神。除了遮黑眼圈外，「偽素顔」化妝更要注意幾個重點位置，才會自然散發出紅粉緋緋的好氣息。

蔡卓妍（阿Sa）「偽素顔」化妝主要是要樣子看上去自然精神，自然紅潤。(choisaaaa@ig)

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