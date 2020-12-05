蔡卓妍（阿Sa）經常都會在IG、小紅書等社交平台分享她的穿搭和美容心得，早前她就在小紅書公開了她的日常化妝法寶，這次又再傳授給獨門電眼妝技巧給大家！

蔡卓妍（阿Sa）在小紅書分享她的迷人眼妝秘訣，原來不用眼影也可以畫出電力十足的眼妝。（蔡卓妍@微博）

38歲的蔡卓妍(阿Sa)天生擁有一張無敵童顔，鏡頭前的她永遠都散發著少女感，凍齡有術的蔡卓妍更完全不像即將踏入40大關，除了日常保養之外，其實化妝也是減齡的最强武器之一。蔡卓妍認為在整張臉上，化妝最重要一步就是眼妝，因為眼睛是人的靈魂之窗，而通常和人對望第一眼看的就是你的眼睛。如今疫情之下，時時刻刻都要戴上口罩，打造出一雙迷人電眼，更是特別重要！

▼▼▼【38歲蔡卓妍（阿Sa）保持年輕少女味的秘訣是...】▼▼▼

+ 3 + 3 + 3

蔡卓妍（阿Sa）表示自己的眼形屬於圓形而且帶點下垂，如果沒有化妝我話，就會顯得沒有精神，因此她會用化妝來改變自己的眼形，讓雙眼看起來精靈又炯炯有神。蔡卓妍這次傳授的眼妝技巧，十分適合懶人及新手使用，因為很多化妝新手都不會化眼妝，也很難控制眼影，而她的這個懶人眼妝卻不需要眼影，只要用眼線筆就可以代替眼影，但眼睛依舊能夠充滿電力，簡單5步就可以打造出迷人電眼，一起看看蔡卓妍的精靈電眼妝技巧吧！

▼▼▼【蔡卓妍（阿Sa）精靈電眼妝5招及眼妝法寶公開！】▼▼▼

+ 11 + 11 + 11

▼▼▼【同場加映：蔡卓妍「童顔減齡妝」3大法寶 遮黑眼圈秘訣 用神器上妝更顯自然==>蔡卓妍（阿Sa）「童顔減齡妝」3大法寶及技巧公開！】▼▼▼

+ 13 + 13 + 13

▼▼▼【同場加映：蔡卓妍（阿Sa）「3招快速瞓覺法」公開！==>蔡卓妍獨門「3招快速瞓覺法」 美容覺有最佳時間 睡對皮膚會變好?】▼▼▼

+ 10 + 10 + 10

▼▼▼【同場加映：49歲黎姿IG絕美泳衣照 生三胎仍保纖腰長腿 5日快速減肥餐單公開==>黎姿5日懶人減肥餐單公開】▼▼▼