早前剛滿38歲生日的蔡卓妍（阿Sa）擁有超强童顔，凍齡有術的阿Sa完全不像快要「四字頭」！除了日常保養護膚之外，要顯得年輕，化妝也是功臣之一。阿Sa就在小紅書分享她日常妝容的小秘訣及愛用妝品，想要學會阿Sa的「童顔妝容」，就不要錯過了！

38歲的蔡卓妍（阿Sa）擁有超强童顔，出道多年樣貌都變化不大，散發少女感。（choisaaaa@IG）

蔡卓妍（阿Sa）現在的樣貌和出道時候幾乎沒有變化，歲月彷佛忘記了這位女子，在蔡卓妍的臉上幾乎不見衰老的痕跡。38歲的蔡卓妍褪去了青澀的少女感，從前的包包面也消失不見，現在的她越發成熟有女人味。蔡卓妍身材雖然纖瘦但卻擁有完美的曲線，她除了會注重日常飲食的均衡之外，還定期就到健身房運動，絲毫沒有鬆懈，難怪擁有完美體態。

蔡卓妍（阿Sa）不論皮膚和身材都保持得很好，從前的包包面也消失不見，現在的她越發成熟有女人味。（choisaaaa@IG）

▼▼▼【蔡卓妍（阿Sa）已滿38歲卻像「沒有老過」一樣？】▼▼▼

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蔡卓妍（阿Sa）很注重皮膚保養，她還推出了自家護膚品牌「ENFANTSKIN」，可見對於護膚保養有自己的一套心得。她也會不時在社交平台推薦好用的護膚品和護膚心得。蔡卓妍表示自己是個很愛美的女生，表示自己的皮膚偏乾，而且天生有雀斑，她認為在護膚程序中保濕和防曬十分重要，平常的她即使在家也會塗上防曬，一個星期至少都會敷2到3次面膜，蔡卓妍曾在訪問中透露自己在拍攝前一晚都會為皮膚急救，她會選用一些可以敷過夜的面膜，爭取更多的睡眠時間。

在訪問中透漏自己在拍攝前一晚都會為皮膚急救，她會選用一些可以敷過夜的面膜，爭取更多的睡眠時間。（choisaaaa@IG）

蔡卓妍（阿Sa）更笑言自己還會閲讀愛情小説保持年輕的心態。愛美的她除了工作拍攝之外，平常自己也會「出手」化妝。最近她就在小紅書上分享了自己「童顔減齡妝」的3大法寶及化妝技巧，公開日常最愛化妝品，包括粉底、遮瑕膏及碎粉！蔡卓妍表示除了化妝技術很重要之外，也要小心不要用錯化妝品，即使再好的技術也補救不了。

▼▼▼【蔡卓妍（阿Sa）「童顔減齡妝」3大法寶及技巧公開！】▼▼▼

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