文詠珊（Janice Man）最近在小紅書上，向大家推薦了冬天必備的舒緩修復面膜，自言是敏感肌膚的Janice Man，對於護膚特別小心，對面膜挑選也甚有心得，值得一眾愛美女生參考！

31歲的文詠珊（Janice Man）出道至今15年，擁有甜美精緻美貌的她保養得宜，美貌十年如一日。（janice_man@IG）

31歲的文詠珊（Janice Man）出道至今已經有15年的時間，擁有甜美精緻美貌的她可以說是保養得宜，十年如一日，不但美貌和「𡃁模」時期差別不大，而且隨著年月歷練的增長，她從青春少女蛻變成一位氣質優雅的淑女，如今成為人妻的文詠珊（Janice Man）更有一種成熟的女人味，不過年月流逝，她的皮膚狀態卻依舊如昔，跟初出道時一樣光滑細緻，讓人好奇到底她的護膚秘訣是什麼呢?

▼▼▼【31歲的文詠珊（Janice Man）保持少女狀態的秘訣是...】▼▼▼

文詠珊（Janice Man）小紅書推薦大愛性價比高韓國面膜

文詠珊（Janice Man）除了是時尚達人之外，也是護膚達人，她從年輕的時候就已經很注重護膚，也使用過不少護膚產品，經過多年的試驗，她最愛一些注重天然成分的護膚品牌。另外在不同季節皮膚也會出現不同的狀況，因此她會針對皮膚狀況轉換不同的產品。

文詠珊（Janice Man）很喜歡敷面膜，經常嘗試各種不同國家和品牌的面膜，非常有心得。（janice_man@IG）

最近步入冬天，皮膚也因為乾燥的氣候，變得容易脫皮痕癢，特別是敏感肌膚的女生，皮膚敏感泛紅問題變得更加嚴重，所以文詠珊（Janice Man）會使用一些可以舒緩敏感、修復皮膚和鎮靜的面膜，保持皮膚的穩定性，最近她就在小紅書推薦了幾款自己最愛的舒緩鎮靜面膜，大部分都是來自韓國的品牌，深受韓妹喜愛而且性價比很高，敏感肌的女生就不要錯過了！

▼▼▼【文詠珊（Janice Man）推介7款舒緩敏感肌面膜，最平$98即可入手!】▼▼▼

+ 12 + 12 + 12

▼▼▼【同場加映：何超蓮冬天護膚法寶 賭王最美千金5大推介 $130平民冷霜夠滋潤==>何超蓮冬季護膚美髮好物清單】▼▼▼

+ 14 + 14 + 14

▼▼▼【同場加映：容祖兒入行20多年化妝絕招 不卡粉最强底妝 秋冬護膚5大神器公開==>容祖兒入行20多年化妝絕招公開！】▼▼▼