賭王何鴻燊三房女兒何超蓮，素來有「最美千金」的美譽，29歲的何超蓮雖然天生是美人胚子，但也非常注重自己的皮膚保養，最近何超蓮就在小紅書向大家分享了她冬天最愛用的護膚及美髮好物，其中選用的品牌竟貼地得讓人意外？

何超蓮素來有「賭王最美千金」的美譽，愛美的她非常注重皮膚保養。（laurinda_ho@IG）

何超蓮雖是豪門千金 卻也用平價產品？

很多人以為身為豪門千金的何超蓮，使用的護膚品和化妝品一定都是貴價名牌，但是何超蓮卻經常在小紅書分享一些平價又好用的美妝好物，部分開架品牌更成為了她經常回購的愛用品牌，被網民大讚「貼地」。

何超蓮雖然身為豪門千金，卻很喜歡發掘一些平價的開架產品使用，並分享給大家。（laurinda_ho@IG）

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今年29歲的何超蓮除了擁有精緻的混血五官之外，她的皮膚也是好得讓人驚嘆，即將步入30歲的她皮膚卻仍然像少女般白滑透亮，近看更是零毛孔，恍如天生皮膚就那麽好，對此，超蓮表示自己也有下一番苦功，勤力保養，擁有乾性皮膚的她最注重的就是皮膚的保濕和清潔，會定期敷面膜和為皮膚深層清潔，平常不用工作的時候也盡量素顔，減少皮膚的負擔。

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何超蓮冬季護膚美髮產品推介

何超蓮因為工作關係，最近一直身處北京、上海等地，而内地乾燥的天氣就是乾性皮膚最大的敵人，她表示這些地方的氣候就最適合測試保濕產品的功效，因此她就在小紅書上向大家分享在乾燥寒冷的冬天下，她最愛使用的護膚美髮產品，以用家身份親身解說冬天的私房護膚法寶！

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