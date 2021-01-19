撰文： 陳思霖 最後更新日期： 2021-01-19 19:00

容祖兒（Joey）近來經常在小紅書分享美容護膚秘訣，經常在內地工作的她，因為要抵禦内地寒冷低溫的天氣，自有一套保暖秘笈。今個冬天寒流頻頻襲港，容祖兒（Joey）的保暖大法，也十分值得一眾女生參考！

容祖兒（Joey）近來一直都在北京工作，要忍受零下的寒冷氣溫，她公開了自己冬天必不可少的保暖法寶。(yungchoyee@IG)

容祖兒（Joey）表示女性最忌諱的就是身體寒冷，因此懂得保暖很重要。現在的容祖兒正在北京工作，眾所周知而北京的冬天嚴寒程度十分驚人，最冷的時候甚至只有零下20度，因此容祖兒表示她最重視的就是保暖，更在小紅書公開了自己在冬天工作時，隨身都會帶備的6樣保暖好物，過上一個暖笠笠的冬天！

容祖兒（Joey）在小紅書公開隨身保暖神器，提醒大家大家要注意保暖。(yungchoyee@IG)

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容祖兒（Joey）冬天養生法：多泡腳改善手腳冰冷

除了可隨身帶備保暖禦寒的法寶之外，容祖兒（Joey）還在片段中推薦各位女生，在冬天時可以多泡腳驅寒保暖。因為雙腳距離心臟較遠，加上足部的脂肪層較薄，血液循環及保溫會比較差，所以很容易受寒。很多時候穿上厚厚的大衣，即使身體很暖和，但雙腳還是很冰冷。

容祖兒（Joey）日常有喝熱飲及泡腳的習慣，養生又保暖。(yungchoyee@IG)

腳部受涼的話就很容易引起身體的不同病痛，日常最好的養生保暖方法就是用熱水泡腳。容祖兒（Joey）也十分推薦手腳容易冰冷的女生晚上泡腳。泡腳的益處多不勝數，不但可以促進血液循環，而且還有疏通經絡、促進新陳代謝和延緩衰老等好處，睡前泡腳有助身體暖和，有助眠的作用，令睡眠質素亦會更好。其實除了冬天之外，一年四季都可以泡腳養生，促進血液循環改善體質。

容祖兒（Joey）强調女生最忌諱的就是受寒，因此她很推薦女生每天晚上睡前泡腳，對身體有百利而無一害。(yungchoyee@IG)

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