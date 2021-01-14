38歲的蔡卓妍（阿Sa）是圈中有名的「凍齡女神」，擁有童顔的蔡卓妍雖完全看不出已經快要步入4 字頭之齡，但她表示自己以前深受經痛困擾，最近她就在小紅書跟大家分享了她的凍齡養生秘方，解決長年經痛問題!

蔡卓妍（阿Sa）最近在小紅書向大家分享她的凍齡小秘密，就是靠一杯養生「三棗水」。（choisaaaa@IG）

蔡卓妍（阿Sa）表示自己每個月生理期的時候都會經痛，十分痛苦，令次來經時都痛得令她有放棄做女生的念頭。而這個狀況從求學時期就已經出現，嚴重影響了她的上學和工作，曾經痛到不能上學上班。

蔡卓妍（阿Sa）幸好經朋友介紹，學會了自製這個養生「三棗水」之後，大大改善了困擾了她多年的經痛問題，更笑指這一杯養生飲更改變了她的人生。「三棗水」做法簡單方便，而且對女生身體來説有很多益處，十分推薦女生在經期完結之後飲用。

蔡卓妍（阿Sa）在小紅書跟大家分享了她解決長年經痛的妙法。(蔡卓妍@小紅書)

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中醫師：「三棗水」可調經活血、延緩衰老

女人不好好保養子宮的話，衰老速度會加快。劉芷寧中醫師也十分推薦女生飲用這個「三棗水」，她表示「三棗水」性質平和，滋陰養血潤燥，對於男女都有很多好處，特別在轉季節的天氣，「三棗水」有助紓緩因天氣轉變引起的敏感咳嗽。另外劉芷寧中醫師强調「三棗水」對女性最大的好處是可以調經活血、補血養血、延緩衰老，特別是經常手足冰冷、面色蒼白問題的女士最適合飲用這味「三棗水」。

劉芷寧中醫師表示「三棗水」對女性有百利而無一害，但是也不宜每天飲用。（劉芷寧Facebook）

不過「三棗水」不適宜每天飲用，一星期2到3最為適合，而且在生理期後3到5天飲用最佳。醫師又指出紅棗核較燥熱，容易熱氣，建議浸泡時先去核，陰虛火旺的人或體質偏熱的人不宜飲用過多，而且蜜棗是用白糖精製而成，糖份較高，建議糖尿患者可用椰棗或無花果代替。

紅棗核較燥熱，容易熱氣，建議在浸泡「三棗水」前先去除紅棗核。(unsplash@chinalily)

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