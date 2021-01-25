撰文： 陳思霖 最後更新日期： 2021-01-25 19:00

「最美千金」何超蓮經常都會在小紅書分享美容護膚心得，在短時間内已經擁有超過38萬的粉絲，最近她更在小紅書示範卸妝步驟，真實素顔狀態的何超蓮到底有多驚人？

「最美千金」何超蓮最近在小紅書示範她的日常卸妝程序，妝前妝後的她幾乎零差別，讓人驚艷。（何超蓮@微博）

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29歲何超蓮重視卸妝 素顏仍然嫩白零毛孔

即將踏入30歲的何超蓮除了擁有精緻的美貌之外，還有完美無瑕的牛奶皮膚，從何超蓮的素顔照中能看到她的皮膚就像剝殼雞蛋一樣白滑透亮，而且完全零毛孔，讓人不禁以為她是天生麗質。但何超蓮表示自己也十分勤力護膚，平常不需要工作的時候她就盡量不化妝，而且對於皮膚清潔也十分仔細，特別是卸妝部分，最近她就在小紅書向大家推薦她經常使用的卸妝產品和卸妝程序。

何超蓮表示自己在冬天喜歡使用精油卸妝膏，因為乾性肌膚的她用卸妝水會不夠滋潤。（何超蓮@微博）

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何超蓮冬天卸妝最愛好物：「小黃罐」卸妝膏一物多用

何超蓮表示以前在英國讀書或者現在工作也要經常坐飛機，因此在飛機上需要卸妝的時候，卸妝水就完全派不上用場，因此她很喜歡用卸妝膏，特別是這瓶Elemis的「小黃罐」卸妝膏，一罐就可以卸掉全臉的妝容，方便又快捷。而且何超蓮十分推薦大家冬天使用這罐卸妝膏，因為用含有天然精油的卸妝膏代替卸妝水去卸妝，皮膚就不會感到乾燥緊綳，但又能卸得很乾淨。另外這罐卸妝膏除了可以卸妝之外，還可以當作洗臉產品或者面膜，一物多用，難怪深得何超蓮歡心。

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