何超蓮素有「賭王最美千金」之稱，作風親民貼地的她，近日在小紅書分享了隨身美容護膚好物。何超蓮即使出身於大富之家的，使用的護膚產品還十分「貼地」，值得一眾女生參考！

何超蓮即將踏入30歲大關，為了保持最佳狀態，她表示開始注重抗衰老的部分。（IG@laurinda_ho）

何超蓮即使快要踏入30歲的依然少女味十足，一向愛美的她對於護膚方面十分注重。進入輕熟女階段的她，說已經感受到歲月為皮膚帶來的老化影響，所以她開始很注重抗衰老，希望能讓肌膚永遠保持在年輕最佳狀態。

何超蓮喜愛吃甜食又難以戒口，因此會在護膚時候選擇抗糖、去痘的產品。（IG@laurinda_ho）

何超蓮愛用抗糖產品對抗衰老

糖可以説是讓皮膚老化的致命元凶之一，也會導致暗瘡的形成，但何超蓮平常十分愛吃甜食又難以戒口，因此會在護膚的時候選擇抗糖、去痘的產品。另外她會很認真地去卸妝，做好清潔的步驟，盡量讓皮膚乾淨通透，才不會容易出現問題。29歲的何超蓮依然能擁有透亮緊緻又零毛孔的皮膚，背後自然也下了不少功夫。

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何超蓮平常愛吃甜食又難以戒口，因此唯有在護膚的時候選擇抗糖、抗氧化的產品，防止皮膚老化。（IG@laurinda_ho）

何超蓮經常都會在IG、小紅書向大家分享她的護膚保養心得，最近她就在小紅書向大家推薦了幾款她多年來一直回購的愛用產品，除了護膚品之外還有一些經常都會放在手袋隨身攜帶的日常小物。何超蓮保持白滑美肌秘訣不可或缺的法寶，立即為大家公開！

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