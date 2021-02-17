護髮｜頭髮易斷、頭皮多？6大頭皮初老徵兆　出現2種以上就要急救

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為了對抗歲月的痕跡，現代女性第一次購買抗老產品的年齡已降至26歲！現代人愈來愈注重維持臉部肌膚的青春感，卻忽略了頭皮與秀髮的老化速度遠比肌膚還快（是臉部肌膚的6倍、身體肌膚的12倍），更需要延緩老化的養護對策！

擁有超過50年頭皮秀髮養護科研成就的KERASTASE巴黎卡詩，自90年代開始率先投入抗老髮品研究，累積超過30年的研究經驗發現，歸納出6大頭皮肌膚與頭髮的初老徵兆，只要出現以下徵兆兩種以上，表示妳的頭皮秀髮已經在老化！

想及早發現歲月痕跡，對症下藥？6大頭皮肌膚與頭髮的初老徵兆（按圖查看）▼▼▼

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：頭皮初老6大徵兆！乾癢、敏感、易斷…出現2種現象，表示妳的頭皮秀髮已經在老化】

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