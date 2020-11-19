頭皮護理｜盤點6支超人氣按摩梳　教你使用最佳時機、清潔方法

如果你已經很久都沒用梳子了，一定要有一把好的頭皮按摩梳，可以用來按摩、梳直頭髮、更梳蓬髮根，解救男女高壓緊繃頭皮救星。

柔順筆直的頭髮似乎不再是主流，相反的，蓬鬆有空氣感的頭髮，看起來比較迷人，你知道，用一把梳子，是可以梳出慵懶的空氣感頭，甚至，加碼幫你一邊梳一邊按摩頭皮，頭皮大放鬆之後，頭髮也蓬鬆呀！

頭髮可以不梳、但頭皮不能不按

頭髮用手撥一撥就好，但是，但想讓頭髮長的好，頭皮才是關鍵。每次洗頭用指腹抓一抓、按一按很好，但這樣其實不太夠。Aveda資深教育講師Elson說：「按摩頭皮，對頭髮有非常好的功效。現代人壓力大，累積的壓力在身體反應會是肩頸痠痛；如果反應在頭皮，就會讓我們的頭皮緊繃。緊繃的頭皮，可能就有落髮的可能。」

雙手雖然是最適合按摩頭皮，但必須經過專業訓練，如果你沒時間去專業按摩，就可以利用按摩梳，先直接針對整個大面積的頭皮梳，然後刺激穴點，在用按摩梳按摩的時候，還可以達到頭皮血液循環的效果。Balmain國際講師胡峰瑋說：「很多小女生都很多小天線小細毛，是因為她頭皮生長出來頭髮是不健康的。就可以透過頭皮按摩的方式，讓頭皮的血液循環良好，不容易長出小細毛。」有些人的頭皮非常僵硬，也適合透過按摩的方式，讓頭皮恢復彈性，很多女生都希望臉部是年輕提拉的，也可以透過頭皮按摩的提拉的手法，讓臉部更緊緻，所以頭皮按摩梳真是好處多多。

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按摩梳什麼時候用的時機最恰當

１.洗髮前，先幫助你頭皮舒緩然後幫頭上有些髒污把它去除掉

２.起床後，起床之後我們都會需要梳理頭髮，那我們會透過這些專業的梳具幫助這些頭皮分泌的良好的油脂，分泌在整個頭髮髮絲上，讓妳的頭髮更柔順更健康。

３.洗頭前，洗頭前如果頭髮很糾結，可以先將髮尾梳開，另外，利用齒梳把附著在頭髮上的髒汙灰塵梳掉，更可以在洗髮前徹底放鬆頭皮。

按摩梳可以洗嗎？要如何保養？

有一些頭皮按摩梳可以水洗，有些卻不行，這都要取決於按摩梳得材質。Aveda的木質板梳，就可以把它泡在水裡面，因為梳子上有氣墊，所以洗完之後，記得一定要壓一下氣墊，把裡面的水份全部擠出來，然後倒著放。大概放一兩天，它裡面的水就會乾了所以就可以拿出來用了。另外，有一些利用高級櫸木做的梳子，就不太建議用水洗。你可以：

1.利用齒梳專用刷，Kent清潔刷，利用像有倒勾的設計，輕輕在梳子尺梳上就能把附著在上面的頭髮清除。

2.利用清潔噴霧，一般人是用酒精把它噴一噴，再把它擦掉就好，也可以去找專門噴梳子的噴霧，溫和的酒精，不傷梳子。

3.兩把梳子對刷，就可以把彼此附著的頭髮清乾淨。

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6支好口碑，必敗頭皮按摩梳

按摩梳的必備特色，一定有柔軟圓粗的梳針，用來按摩頭皮剛好，然後需要有柔軟的氣墊，可以在頭皮上做彈性的梳理和彈壓，當然，舒適的握柄也相當重要。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：此生一定要有的梳子，就是「頭皮按摩梳」！為什麼？6支超人氣梳子怎麼選？保養、清潔梳子應用小百科！】