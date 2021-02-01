撰文： 陳思霖 最後更新日期： 2021-02-03 13:13

高海寧（高Ling）出名身材火辣，性感女神形象深入民心。早前更因出演內地劇集《三十而已》，人氣更紅，除了參演内地電視劇外，高海寧也經常在小紅書，分享她的運動、美容和穿搭心得，拉近和粉絲之間的距離，同樣大受歡迎。

高海寧（高Ling）近年在内地的知名度急升，經常在小紅書跟粉絲互動。（sammkoling@IG）

最近高海寧（高Ling）就在小紅書分享自己在早上的護膚程序，向大家分享她保持好皮膚的秘訣。今年已經34歲的高海寧皮膚透亮光滑，即使素顔呈現在大眾面前也毫不畏懼，裸肌狀態下的她皮膚白皙零瑕疵，還透著自然光澤，讓人不禁驚訝34歲她的牛奶肌皮膚，就像少女一樣，絲毫不見細紋、斑點的問題。

高海寧（高Ling）在小紅書分享自己的日間護膚程序，素顔下的她皮膚依然白滑透亮，不化妝皮膚也很好。（sammkoling@IG）

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▼▼▼【34歲的高海寧（高Ling）愈來有女人味，素顔的她跟本「零差別」？】▼▼▼

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高海寧（高Ling）十分注重護膚保養這方面，特別是步入30歲之後，特別是很看重「抗氧化」和「抗衰老」這兩方面。高海寧（高Ling）表示乾性肌膚的她在冬天或者乾燥的時候很容易就會出現乾紋，加上已經步入熟齡肌的階段，因此只要有一點細紋出現她就會十分在意。高海寧（高Ling）也呼籲各位女生們要及早開始抗衰老，更指出很多女生都會忽略頸部的保養，其實頸紋才是最顯老的地方，因此要未雨綢繆，平常護膚也要多注意保養頸部的皮膚！

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