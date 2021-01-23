撰文： 陳思霖 最後更新日期： 2021-01-23 13:00

就快到農曆新年的日子了，「年廿八，洗邋遢」也是不少家庭的習俗。相信大家的家中也堆積了不少需要斷捨離的物品。除了清潔之外，收納也是保持家居整潔的重要一環。台灣整理師末羊子就在個人YouTube選出了她認為最雷的10樣收納用品，購買收納用品時，也要買得精明！

有時候買了不適合的收納品，反而增加了家居的雜物又未能物盡其用，適得其反。（dontkjoanne@IG）

很多人都會在網上購入一些很便宜，而且從展示圖中看上去很實用的收納用品，但是其實這些收納物品的材質相對來說會比較參差，與其貪小便宜買一些只能短暫使用，又不實用的東西，不如以高一點的價錢，購買材質耐用又堅固的收納用品，才發揮到收納工具的真正用途。

▼▼▼【整理師分享10大最雷的收納小物，以為實用實質是「沒用」?】▼▼▼

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整理師忠告：太多收納盒只會弄巧成拙

整理師末羊子表示很多人為了收納家裏的雜物而不斷置入一些盒子、箱子的收納用具，變相增加了家裏的物品，減少了活動空間，最重要的是這些收納好的東西可能之後就會被遺忘，很長時間都不曾拿出來使用，最後成為垃圾。所以她覺得與其不斷買收納用品，不如趁著大掃除來一次斷捨離，列出自己不會再用或者很少使用的物品清單，然後全部下定決心扔掉，你會發現很多東西根本就用不着，也可以省下很多買收納用品的錢了。

整理師末羊子表示與其不斷買入收納用品來收納雜物，不如找出不用的東西進行斷捨離更實際。（dontkjoanne@IG）

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