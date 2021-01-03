高海寧(高Ling)近年憑著精湛的演技人氣急升，也終於從配角晉升為女主角，而早前她有份參演的内地電視劇《三十而已》更讓她的知名度拓展至中國。以身材火辣見稱的高海寧(高Ling)，對護膚也自有一套心得，近日更在小紅書上分享自己冬天最愛的面膜及眼膜。

高海寧不但人氣高漲，事業如日中天，而且剪短髮後的她變得更加美艷動人，有種幹練的女人味。（sammkoling@IG）

事業如日中天的高海寧(高Ling)不但人氣高漲，就連外貌也變得越來越漂亮，更有女人味。一向以長腿和魔鬼身材示人的高海寧，除了會在Instagram、小紅書這些社交媒體展示自己的運動健身心得之外，還會分享她的護膚心得、化妝技巧等，不得不説，今年已經33歲的高海寧皮膚狀態保持得十分好，即使是素顏之下皮膚仍然白皙光滑，而且不見歲月的痕跡，不見皺紋、細紋的存在，而且十分緊致，一眾女網友都羡慕不已，到底她的護膚方法是什麽呢？

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高海寧抖音上曬素顔 嫩白皮膚令網民大讚

早前高海寧(高Ling)在抖音上以素顔上鏡立即引起熱話，裸肌狀態下的她皮膚吹彈可破，而且皮膚平滑沒有瑕疵，驚艷了網友，大讚她白滑的美肌如同少女一樣。高海寧就表示自己平常十分注重護膚，也嘗試過各種不同功效的護膚品，最重要的就是要勤力敷面膜，平常妝前她都會先敷面膜再化妝，而沒有工作的時候她就盡量素顔不化妝，減少對皮膚的負擔。另外喜歡運動的高海寧也會定期去做高溫瑜伽，因為高溫瑜伽可以促進新陳代謝，幫助身體排毒，皮膚和氣色都會自然變好，比起用護膚品更有效。

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