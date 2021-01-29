撰文： 劉思婷 最後更新日期： 2021-01-29 21:00

泰國王室內的爭鬥比「宮鬥劇」還要精彩？早前被泰王哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）打入冷宮慘變階下囚的王妃詩妮娜（Sineenat Wongvajirapakdi）上年8月出獄後復位，今次她捲土重來重拾泰王寵愛，咄咄逼人的架勢讓素提達（Queen Suthida）的王后之位岌岌可危？

泰王曾高調為擁有少將軍銜的詩尼娜納為王妃。（thairoyalfamily@IG）

「王妃」詩妮娜曾淪為階下囚一度傳死訊

泰王的風流韻事已是人盡皆知，即使已有王后素提達陪伴左右，泰王仍不忘尋花問柳，納入新歡。而當年得寵的詩妮娜成為泰國近一個世紀以來，第一位被封為「王妃」的女性，與泰王交往後，她更成為飛行員加入王室衛隊，獲封「少將」軍銜。

▼▼▼【詩妮娜性感飛行照曝光，曾讓泰國王室網站一度癱瘓！】▼▼▼

+ 3 + 3 + 3

不過得寵的詩妮娜好景不長，她於2019年7月被封「貴妃」，諷刺的是因對王后不敬不忠，僅過了87天就極速被休，更被關入監獄。有傳詩妮娜被轉移至臭名昭著的空隆中央監獄，更一度傳出「死於獄中」的消息，外界都認為她永世不得翻身。

▼▼▼【泰王包下德國豪華酒店，開「多人運動」派對抗疫==>同場加映：泰王率20名「性戰士」赴德避疫 酒店開荒淫派對 更看中女兒閨密?】▼▼▼

+ 3 + 3 + 3

詩妮娜成功復位 得泰王寵愛更勝從前

怎料上年8月詩妮娜突然提早出獄，政府公報表示詩妮娜並非有污點不潔之人，隨後恢復她所有的軍銜和頭銜，詩妮娜重奪「王妃」之位失而復寵，更來勢洶洶，泰王出席大大小小的活動詩妮娜都緊隨左右，卻不見王后素提達的身影，可見詩妮娜在王室中的地位愈來愈牢固，直接威脅王后，後宮之爭也愈演愈烈。

詩妮娜成功復位奪寵將史無前例成為「第二王后」？（thairoyalfamily@IG）

詩妮娜有望成為「第二王后」？

泰王對詩妮娜寵愛有加更勝從前，據稱泰王將母親與祖母擁有的傳家寶贈予她，甚至冊封詩妮娜為「第二王后」作為她的生日禮物，此舉遭到泰王妹妹詩琳通公主極力反對，有知情人士稱兄妹二人發生激烈爭吵，詩琳通公主被泰王的狗撞倒在地上，暴怒的泰王見狀竟直接腳踩及用手杖痛打她的腳踝，導致詩琳通公主兩腳腳踝裂開，可能有數個月時間無法行走。

▼▼▼【傳王后素提達背後出「陰招」？詩妮娜過千張不雅照流出】▼▼▼

詩妮娜使出「溫柔攻勢」 親民形象捉住泰王的心？

出獄復位後，詩妮娜陪伴泰王出席大大小小的活動，與民眾交談甚歡展現親民魅力，她年輕貌美又富有活力的形象幫助拉攏人心，藉由改善王室形象。而過去詩妮娜曾被指責態度囂張跋扈，不把王后放在眼裡，如今她收斂氣焰，出席公開活動時親切地與民眾聊天、擁抱，有說有笑打成一片，被稱讚態度親切。

詩妮娜改變形象走親民路線。（thairoyalfamily@IG）

▼▼▼【詩妮娜寸步不離泰王，更一起到訪囚禁「王妃」的監獄？】▼▼▼

+ 7 + 7 + 7

現任王后之位岌岌可危？

如今詩妮娜復位令泰國王室內鬥更為激烈，想必宮內又將掀起一番腥風血雨的權力鬥爭。有不少人都開始擔心現任王后素提達會步前任王后後塵走向悲慘結局，峰迴路轉的王室內鬥比電視情節還要曲折。無奈的是，王室女人的命運只能依附在男人身上，擁有多少榮華風光，也只不過是搖搖欲墜的過眼雲煙罷了。

泰王設「第二王后」被視為對王后素提達的侮辱。（thairoyalfamily@IG）

▼▼▼【做「泰王的女人」難有好下場？ 三任妻子命運悲慘】▼▼▼

+ 3 + 3 + 3

▼▼▼【泰國「平民王妃」麻雀變鳳凰後再跌入地獄？==>同場加映：風流泰王四度娶妻 下場最慘王妃被逼出家 命運如泰版《甄嬛傳》】▼▼▼

參考資料：dailymai