在整容風氣盛行的年代，在面上和身上動刀已是平常事。韓國人氣YouTuber趙秀珍（音譯）就拍片公開了自己整容失敗的樣子。許多人都希望透過整形手術來改變自己的外貌，甚至改變人生。這可能是一場美夢，但更有可能是一場噩夢.......

韓國YouTuber分享自己一年內一共進行了20次整容手術，（whgekwhtnwls@IG）

韓國YouTuber整容上癮 一年進行20次整容手術？

在YouTube頻道上擁有超過41萬粉絲的20歲韓國YouTuber趙秀珍，常常拍攝影片分享自己的整容經歷，她甚至在一年內一共進行了20次整容手術，引起網民熱議，而記錄整容的影片動輒就有超過一百萬的觀看次數。趙秀珍大方公開自己做過的整容項目，包括割雙眼皮、開眼角、調整鼻型、調整嘴角、臥蠶、下巴、抽脂、隆胸等，她還用鏡頭記錄下前往醫院接受手術及術後的狀況，雖然畫面遮住了手術傷口，但若隱若現且血淋淋的傷口畫面仍然十分嚇人。

韓國YouTuber趙秀珍在頻道「조두팔」不時分享整容心得，擁有超過41萬粉絲。（whgekwhtnwls@IG）

▼▼▼【整容後的趙秀珍變成「標準美女」？】▼▼▼

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全身抽脂加隆胸手術 整容手術費夠買樓？

趙秀珍進行過不少具有危險性的大型手術，她曾分享自己曾接受全身抽脂手術，還做了隆胸手術，罩杯由「A Cup」立即升至「E Cup」，她表示原本的胸型「沒有甚麼肉，很奇怪，尖尖的」，但隆胸之後穿衣服立刻變得更好看，更不時大曬事業線。不過趙秀珍也表示體內放入大量假體後，胸部變得非常有重量，手術後十分疼痛，身體從頭到腳都腫起來，康復過程十分辛苦。談及整容手術的費用，趙秀珍並沒有直接透露，只表示「合起來應該夠買一層樓」，為了整容不惜大灑金錢。

▼▼▼【趙秀珍隆胸、抽脂等整容手術過程大公開！】▼▼▼

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豐唇整容手術失敗 雙唇腫脹慘變「孖潤腸」

早前，趙秀珍再分享自己進行豐唇手術的綞過，她表示唇部因注射了藥物後產生副作用，腫脹得十分厲害，雙唇不自然的膨脹起來，因唇部整形失敗，最終她要回到醫院再接受手術，將嘴唇內的藥物消解掉，她直言整個過程非常痛苦「真的以為要死了」，幸好術後嘴唇不再變得突出回到原本的樣子。

韓國YouTuber趙秀珍因對外貌自卑而踏上整容「不歸路」。（whgekwhtnwls@IG）

▼▼▼【豐唇整容手術失敗慘變「孖潤腸」實況！】▼▼▼

許多網民都質疑她整容過度和整容上癮，對此趙秀珍坦言本來以為割完雙眼皮，眼睛變大自己就會變得漂亮，怎料事實完全不是如此，當整完一個地方就會對另一個對方感到不滿意，從此踏上了整容的不歸路。她也透露自己整容的原因源自對外貌的自卑感，從小就討厭自己的外貌，坦言變美以後人們注視她的目光開始變得不同。同時，她奉勸大家不要學習她的行為，意味深長地說道：「我好像對自己太壞了，大家都不要像我一樣，要懂得愛自己。」

▼▼▼【對比整容前相片，完全是換了「另一張臉」？】▼▼▼

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▼▼▼【同場加映：內地16歲網紅3年整容60次 變蛇精女現後遺症 只為美到人生巔峰?】▼▼▼

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整容上癮的常見成因

愛美之心，人皆有之。特別是女生對於「要美、要瘦」的追求更是無窮無盡。現代醫學美容技術發達，想要鼻再高一點，臉再尖一點，通通都不是難事。當整容風氣盛行，人人都能靠整容技術變得更加美麗，甚至過度追求美麗，走到了整容上癮、火入魔的程度。但是「人無完人」，在追求外表的同時，也要衡量各種風險與後果，無論男生還是女生，作出任何決定以及進行手術前，都要謹慎行事，切忌一時的因愛美之心，而後悔變成無法彌補的後果。

▼▼▼【整容上癮的４個常見成因】▼▼▼