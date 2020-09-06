愛美之心，人皆有之。許多女明星本身擁有清新脫俗的美貌，不過有些人並不滿足，想要美貌「再進化」，眼睛、鼻子、下巴統統不放過，最後反而弄巧成拙，外貌越整越「怪異」，讓人不禁開始懷念她們過去自然又有氣質的花容月貌……

整容真的能保證變靚？（joeyy_anne/Unsplash）

韓國女藝人Jessi自認整容失敗：像妖怪一樣

個性爽快又耿直的韓國女藝人Jessi近年頻頻出演不少綜藝節目而打響知名度，還推出不少膾炙人口的歌曲，深受粉絲喜愛。從小在外國長大的Jessi向來敢言，她曾在節目中公開表示自己有隆胸，還大方承認整過容，有網民翻出她過去「Jessica H.O」為藝名活動時的照片，過去清純可人的樣貌與現在的强悍形象判若兩人！

Jessi整容前樣貌清純。（NAVER）

Jessi整容前樣貌與現在差別甚大：（點閱下圖）

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Jessi曾在節目上公開承認自己整容，因為剛出道時她的外型不算亮麗，在公司的規勸下她決定做整容手術，眼睛和鼻子都動了刀，然而現在回想起來她坦言十分後悔，鼻子剛做完手術後像是「木偶鼻」，承認自己隆鼻失敗，甚至覺得像「妖怪」一樣， 難過到流淚。現在的Jessi表示學會包容自己的不完美，更呼籲大眾不要過度依賴整容。

Jessi如今五官突出。（jessicah_o@IG）

Jessi自嘲整容後容貌像「妖怪」：（點閱下圖）

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女星追求美麗無底綫 樣貌多次進化卻「越整越醜」？

歲月催人老，不少女明星為了美麗永駐，不惜花費巨額動刀整容或保養，只為留住美麗容顔。然而當中有不少人已經擁有不俗樣貌，過度整容反而「失真」，太過精緻完美的臉看上去不是好看反而變成驚悚，有哪些疑似整容過度的女明星越整越醜呢？

以下女星被指外貌不斷進化，疑似越整越「怪」？（點閱下圖）

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愛美不盲目跟從 整容前三思

在整容風氣盛行的社會之中，透過手術來改變外貌似乎已經變成一種潮流，各式各樣的整容手術層出不窮，甚至有人因此整容上癮，變得面目全非，覆水難收。根據美容整形外科協會（International Society of Aesthetic Plastic Surgery, ISAPS）於2018年發表的一篇報告顯示，全球進行手術和非手術整形的總次數增長了5.4%。其中美國位列榜首，整形次數高達400多萬，佔全球的18.7%，其次是巴西和墨西哥；而泰國亦打入十强，成為整形次數最多國家的第十位。

整容風氣愈趨普及。（Johny Georgiadis/Unsplash）

此外，女性在接受整容手術中所佔的比例比男性多，共佔87.4%，據悉全球數字高達20,330,465次，而最受女性歡迎的項目分別是隆胸和肉毒桿菌注射。然而整容現象愈來愈普及，更值得令人深思盲目追求美麗是否必要？選擇整形是個人行為，雖然並無對錯之分，但是任何手術都有風險及後遺症，應三思而後行，不應盲目跟隨潮流而去整容，始終擁有健康的身體和由心而發的自信才是最美的！

參考資料：ISAPS