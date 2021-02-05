撰文： 陳思霖 最後更新日期： 2021-02-05 08:00

周秀娜在ViuTV熱播新劇《太平紋身店》中，飾演紋身師Nana一角，造型帥氣又有個性讓人眼前一亮。35歲的周秀娜出道10多年，由性感「𡃁模」到實力演員，美貌十年如一日，依舊美麗如昔，到底她的保養秘訣是什麽呢？

周秀娜在Viu TV熱播劇《太平紋身店》中飾演紋身師Nana，紋身造型十分帥氣有型。（chrissienana@IG）

「𡃁模」出身的周秀娜出道時有「翻版樂基兒」之稱，以性感形象和豐滿身材成功上位，當時雖然贏盡眼球，卻引來負評如潮。周秀娜花了10年時間，向演員夢想不斷前進，靠著精湛演技成功轉型成為演員，實力獲得肯定。

邁入35歲的周秀娜對於護膚也很注重，她深明皮膚會隨年月老化，因此很在意皮膚的狀態。由於工作需要經常化妝，身為敏感肌膚的她就更小心呵護皮膚，在眾多護膚程序中，周秀娜最注重的就是卸妝和保濕，她表示徹底卸妝很重要，特別是嘴唇也不可忽略，如果不徹底把唇膏、唇彩卸乾淨，彩妝很容易色素沉澱，讓唇色變深。

周秀娜很注重皮膚狀態，35歲的她皮膚緊緻無暇，保養得宜。（chrissienana@IG）

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周秀娜在早上起床是會敷上冰鎮面膜，對面部去水腫十分有效，（chrissienana@IG）

隨著年齡增長皮膚會變得越來越乾燥缺水，因此很容易有細紋出現，所以周秀娜指除了日常保養保濕之外，她的保養護膚小秘訣就是早上敷面膜。每天起床洗完臉之後，周秀娜就敷上從冰箱冰鎮過的面膜，既有消水腫的功效又可以補充皮膚水分。周秀娜平常日以繼夜拍戲帶妝一整天，對皮膚傷害也很大，因此她會休息時就不停地噴保濕噴霧，回家之後就立刻敷面膜急救皮膚。如此勤力護膚，難怪周秀娜素顔時皮膚仍嫩白細緻！

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