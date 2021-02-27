撰文： 梁秀雅 最後更新日期： 2021-02-27 15:00

身體乳液｜適逢轉季，空氣濕度不穩，皮膚易敏感痕癢，特別在身體關節處，沐浴後必須塗抹身體乳液保濕肌膚。日本美容權威雜誌《LDK the beauty》實測市面20款人氣身體乳液，大部份香港有售，也許令你既發現還未認識的好物，亦了解身邊常見的身體乳液，原來有多個你不知道的功效。入手前不妨參考﹗

《LDK the beauty》調查了日本女生對身體乳液的喜好，得出3大重點：保濕而不黏膩；一瓶分量足夠一季使用；集多種美容成分，如美白、抗老等。（curel_official_jp）

《LDK the beauty》為身體乳液進行3個測試，包括保濕力測試：在不同身體乳液中取出相同分量，塗抹在手臂上，用皮膚水分監測儀，測量使用前、使用3小時後及6小時後的皮膚水分含量，再評分。同時再分4個等級：「超級保濕」、「保濕」、「一般」和「略微不足」；成分測試：由專家從產品成分表中，將成分分類，評估當中的保濕及美容成分是否與現實效果相符，有沒有刺激成分；易用性測試：將手塗抹乳液後放在紙碎上，觀察黏上手的紙碎量，評估其黏膩度；及就瓶身設計的方便度評分。

結果發現，沒有一支身體乳液的保濕度得到滿分，但不少開架品牌的表現都不錯，性價比高如Nivea、Cetaphil，都有抗炎作用，後者更可抗衰老，敏感肌都適用。最驚喜是，三甲產品都是多功能，除保濕外，有身體乳液還可用於面部，護理暗瘡、防皺紋。冠軍能呵護曬傷肌膚同時美白﹗

▼▼▼按圖看LDK實測20款身體乳液結果，哪款可用於妊娠紋謢理？▼▼▼

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身體乳液 vs 乳霜 如何挑選？

市面亦常見身體乳霜（Body cream），跟乳液（Body lotion）有何分別？重點在於水油比例的不同，乳液的水分較高，延展性好，質感清爽，能迅速滲入肌膚，適合油性或混合性肌膚。乳霜的油分較高，相對黏膩及厚身，能覆蓋肌膚鎖水力強，適合乾性肌膚。女生可按膚質而選擇。

▼▼▼同場加映：按圖看保濕面霜實測結果，女生愛牌Kiehl’s只第17位，罕有出現雙冠軍，兩者皆多功能，被評保濕、光澤效果令人驚訝！（延伸閱讀）▼▼▼

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▼▼▼【按圖看】LDK實測10款有色潤唇膏結果，哪款最強全A級？誰保濕度不合格？（延伸閱讀）▼▼▼

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▼▼▼按圖看消委會實測30款氣墊粉底，以下12款未有檢出受關注化學物質，皆獲消委會滿分5分評級（延伸閱讀）▼▼▼