撰文： 梁秀雅 最後更新日期： 2021-02-24 08:00

去黑頭｜黑頭粉刺是不少女生常見又難纏的煩惱，黑頭一旦形成，毛孔被撐大，皮膚變得粗糙顯老，形成「士多啤梨鼻」相當礙眼。日韓女生追求極致膚質，各有去黑頭心得及法寶，其實只要選對方法及產品，簡單幾步就解決﹗

卸妝不夠徹底，妝物殘留在毛孔，會形成粉刺，與空氣氧化後變成頑固黑頭。（sofinaip_jp@IG）

黑頭粉刺的成因有幾種，當皮脂分泌過剩、卸妝不夠徹底、隨年齡增長新陳代謝減慢，令皮脂、妝物及老廢角質等污垢堆積在毛孔內，便會形成粉刺。當粉刺接觸到空氣氧化，就會變深色或黑色，造成頑固黑頭，並非一般潔面乳能輕易清除，要是久久未能清理，毛孔只會愈來愈粗大。

當你輕輕按鼻子時，推出了白色分泌物，代表毛孔已被粉刺堵塞。（curel_official_jp@IG）

不少女生都有個謬誤，以為只有清潔力愈強的產品愈能去黑頭，忽略了事前與事後步驟，清潔力愈強的產品愈刺激，對肌膚造成負擔，反而懂得先軟化皮膚，才事半功倍。日本星級化妝師小田切ヒロ便在YouTube頻道教授令肌膚無負擔的4步去黑頭，長期更有效改善皮膚細致白滑。

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繁忙女生想以更快速及平價的方法去黑頭？不妨參考韓國網紅的做法，凡士林用途多，原來也是去黑頭神器。把毛孔污垢掏空後，最後別忘了塗抹保濕產品，才有效收縮毛孔，否則肌膚持續缺水只會不斷分泌油脂，再形成黑頭，導致惡性循環。

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