撰文： 梁秀雅 最後更新日期： 2021-02-21 12:00

氣墊粉底｜氣墊粉底是女生化妝恩物，上妝零技巧、妝感輕薄自然、具空氣感，又可快速完成底妝。然而，坊間的氣墊粉底選擇眾多，該如何選擇？消委會於早前實測30款氣墊粉底，發現當中過半數檢驗出重金屬或致癌物質，長期使用或會影響健康。另外，亦有12款總評獲滿分5分，可安心使用。

消費者委員會測試市面上30款氣墊粉底，超過半數檢驗出重金屬或致癌物質，長期使用或會影響健康。（IG＠laneige_kr）

消委會指6款氣墊粉底檢出致癌物質鎘 14款樣本含鉛

消委會在30款氣墊粉底樣本中，有6款樣本檢出致癌物質鎘，有14款樣本含微量鉛，當中有3款同時含有鎘和鉛。消委會指，鎘是金屬元素，也是致癌物質，如隨化妝品塗抺於嘴唇附近時，可能經口腔攝入，令鎘積聚於腎臟或致腎臟疾病和令骨骼脆弱。而過量攝入鉛則有機會影響神經系統、肝臟和腎藏，或由母胎傳給胎兒，影響發展。

▼▼▼按圖看消委會指6款含致癌物質鎘的氣墊粉底：當中有3款樣本檢出的鎘含量超出德國指引規限，最嚴重的超標4倍，竟然是這個大品牌？▼▼▼

▼▼▼按圖看消委會測出14款含鉛的氣墊粉底，濃度低於德國的指引規限：▼▼▼

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消委會指4款防腐能力欠佳 容易變質導致敏感

大部分的化妝品於製造過程會加入防腐劑確保產品效能，消委會除了為氣墊粉底的安全性作出檢測，同時亦關注產品的防腐能力。測試將黑麴菌植入樣本培植14天後，發現4款氣墊粉底的菌量減少的數量未能符合《歐洲藥典》要求，未能完全防腐。黑麴菌屬常見真菌，容易落於化妝品上，若氣墊粉底防腐力不足則有機會引致皮膚過敏或痕癢，對免疫系統有問題、患有肺部疾病、年紀大及抵抗力不佳，或接受癌症治療人士，若經呼吸系統吸入，更可能染上黑麴病。

▼▼▼按圖看4款防腐力不足的氣墊粉底：▼▼▼

12款安全氣墊粉底不含受關注化學物質

消委會在30款樣本中，發現12款未有檢出鎘、鉛、對羥基苯甲酸甲酯、對羥基苯甲酸丙酯、乙醇及異丙醇等受關注化學物質，而其防腐力亦達現想的氣墊粉底，具有一定的參考指標。當中有5款都是$300以下，最便宜的只需$128。

▼▼▼按圖看12款未有檢出受關注化學物質的氣墊粉底，皆獲消委會滿分5分評級▼▼▼

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雖然以上12款氣墊粉底成分安全，但每款化妝品均設有使用期限，氣墊粉底開封後一般需在3至6個月內用完，否則容易滋生細菌，令皮膚敏感發炎。每次使用氣墊粉撲後，都應作簡單清潔，利用紙巾輕按粉撲，吸走油脂或髒物，並每星期徹底清潔粉撲。另外，氣墊粉底比傳統粉底更具吸附力，最好以卸妝產品徹底清潔，避免化妝品殘餘堵塞毛孔，引致粉刺、暗瘡等肌膚問題。保持化妝品衛生也是護膚的一種。

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