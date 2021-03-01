撰文： 梁秀雅 最後更新日期： 2021-03-01 20:00

染髮．2021髮色｜縱使髮型不變，換個新髮色即令人眼前一亮，甚至一改風格形象，就是染髮的魔力。可是染髮難免掉色，有些髮色的壽命極短，原本氣質色調一旦開始掉色後，便不堪入目，再美的顏色都變伏，日本女生選出4大最雷的髮色，染髮前不妨參考﹗

染髮．2021髮色｜大熱的寶石藍、薰衣草紫、夢幻粉紅、亞麻綠、灰系髮色都需要經漂染才能達到理想色澤，可是壽命都比較短。（dlwlrma@IG）

4大最伏髮色 色澤壽命短一掉色即崩壞？

關於染髮，除了潮流髮色趨勢外，最多人討論的，相信是髮色的持久度。其實染髮是一個過程，由你染髮的第一天開始，每天的色澤都在變，關鍵在於變化有多大，有的掉色後是另一種賞心悅目的顏色，有的則暗啞無光，更易顯髮質粗糙。日本髮型師川端康平公開日本女生4大染完常後悔的髮色，款款都是一掉色即崩壞？

啡金髮色是不少女生常見的選擇。（taeyeon_ss@IG）

▼▼▼按圖看日本女生選出4大最易中伏髮色，「穩陣」棕色竟然上榜？建議4款替代髮色，掉色後有另一種美。▼▼▼

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鎖色洗頭水延長髮色持久度 兼具洗護效能恢復光澤、彈性

髮色如青春一樣，逝去不返，但鎖色洗頭水如護膚品，可以延緩變質的過程，令髮色更持久，特別是經漂染的髮絲，隨時間經多次洗髮後會變黃，久而久之形成大家都嘆俗不可耐的「MK金」，使用去黃洗頭水可去除雜質，提高髮色的飽和度，減慢變黃的速度。

漂染後的髮絲，隨時間經多次洗髮後會變黃。（rainie77@IG）

去黃洗頭水多數都是紫色液體，原理是利用紫色色素，中和漂染髮色掉色後出現的黃色，維持啞灰、冷調效果。許多人或會擔心使用鎖色洗頭水後質感黏膩，清潔力不足，亦沒有護髮功效，日本髮型師田嶋朝弥便推薦了5大鎖色洗頭水，既有效去黃令髮色持久，更有洗護作用，改善漂染受損髮絲，恢復光澤、彈性。

▼▼▼按圖看日本髮型師推薦5大鎖色洗頭水，冠軍最便宜含8種保濕成分改善頭皮▼▼▼

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（資料來源：daniel_kouhei@IG、tajima_official@IG、hair_gram__@IG）

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【按圖看】日本前天皇御用理髮師提出防脫髮的「5步正確洗頭方式」（延伸閱讀）▼▼▼