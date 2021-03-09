撰文： 梁秀雅 最後更新日期： 2021-03-09 08:00

護膚品推薦｜購買護膚品時，如果用家評語是女生們的參考指標，那麼，比一般用家更熟悉行情、產品背後，兼擁有不同識新品機會的美容業內人士，其用後感及評語可謂更有說服力。被美容界稱為「美妝行業從業指南」的WWD Beauty Inc邀請了300多位美容業內人士票選「全球百大最佳護膚品」（The Greatest Skincare of All Time Top 100），按得票列出頭10位排行榜，結果令人出乎意料。

全球100件最佳護膚品中，不少品牌的王牌皆打入頭10位，如SK-II神仙水、Estée Lauder小棕瓶。（esteelauder_hk@IG）

WWD Beauty Inc邀請300多位美容業內人士，包括品牌創辦人、市場營銷人員、零售商、KOL、美容編輯、化妝師等專家組成評審團隊，以票選形式選出全球100件最佳護膚品。結果有25%屬於Clean beauty（潔淨美容）品牌，即提倡天然、有機、不含防腐，其中有一品牌更成功打入10大。不少品牌的王牌皆入圍，如SK-II神仙水、Estée Lauder小棕瓶。但沒想到冠軍由僅成立了3年的法國品牌奪得，更有兩件產品同時並列第一位，完勝了La mer推出56年坐擁無數粉絲的經典保濕面霜，值得留意﹗

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