撰文： 梁秀雅 最後更新日期： 2021-03-06 11:00

毛衣收納｜轉季進入回南天，準備收納冬天衣物，最惱人的必定是毛衣，尤其厚毛衣，大件蓬鬆摺疊起來厚重易散落，佔據空間一拉抽屜隨時「爆炸性」的湧出，混亂一團。要不花技巧收納，既浪費空間更會損壞毛衣。

羊毛纖維有天然抗污及抗菌功能，不容易產生污漬，只要每個月，甚至每季清洗一次便可。（kayo.home00@IG）

羊毛衣保養：多久清洗一次？變形、起毛粒急救法

毛衣種類眾多，羊毛質料保暖亦較昂貴，是女生喜愛的冬日百搭單品，要妥善保養，首先不要經清洗，國際羊毛局（The Woolmark Company）指，因為羊毛纖維有天然抗污及抗菌功能，不容易產生污漬，只要每個月，甚至每季清洗一次便可。此外，為了避免變形，每次穿着相隔不要少於24小時，讓毛衣有足夠時間回復原有的彈性。

針織毛衣清洗後平放在晾衣網，避免變形。（kayo.home00@IG）

清潔毛衣時，最好使用羊毛專用的洗滌劑，將毛衣反轉清洗，對於針織毛衣，使用一般衣架晾乾會容易拉長變形，最好平放鋪乾，用毛巾吸乾水分，拉平毛衣至理想形狀，再平放在晾衣網晾乾，避免陽光直射。要是不慎毛衣變形了，如何急救？可平放衣服，用蒸氣蒸薰變形部位，一般都可自然回復。

毛衣另一個惱人的問題就是起毛粒，當毛衣不斷受磨擦，如穿着時與斜孭袋互相磨擦，令纖維露出然後結塊成「粒粒」，就是所謂的毛粒，可以先用剪刀打平剪走毛粒，再用黏性膠帶將毛粒黏起去除。

4類毛衣收納技巧：針織衫要這樣摺更細小騰出空間

想心愛的毛衣原好地保存到下個冬天，時尚博客黎貝卡在《小紅書》分享4類毛衣的收納方法，這樣摺更細小兼不易散開，厚毛衣應這樣掛。配合直立式存放衣物，避免堆疊，從此抽屜變得鬆動，衣物不再「爆炸性」的湧出。

▼▼▼按圖看4類毛衣的收納方法，避免變形、騰出空間▼▼▼

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蝸居必備：9款衣物收納好物

未必每個家庭都有足夠空間放置大型的晾衣網，讓衣服平放晾乾，網民熱捧IKEA的$5好物，用家稱：「針織衣物晾曬不怕有痕跡。」除了衣服，運用鞋子及手袋收納好物，都能輕鬆騰出空間，打理蝸居井井有條。筆者整合以下9款獲網民好評的收納好物，都在IKEA、Daiso及HKTVmall找得到。

▼▼▼按圖看9款衣物收納好物及價錢，分格收納盒令空間變大？▼▼▼

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（資料來源：國際羊毛局、黎貝卡《小紅書》）

▼▼▼同場加映：女生常有不同藉口購買衣服，又或永遠不掉去舊衣服，不妨問問自己以下問題，相信會為你的衣櫃騰出更多空間，按圖看「8大衣服斷捨離準則」（延伸閱讀）▼▼▼

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▼▼▼按圖看更多女生必學衣櫃、飾物收納，經常遺失耳環？只要學懂這小技巧，比買飾物盒更實用方便，又能輕易解決（延伸閱讀）▼▼▼

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▼▼▼同場加映：27歲的日本女生Aya是一位典型OL，在社會工作已4年，獨居將近8年，她整理出11招「展示式」收納，和更多收納小技巧， 按圖即看（延伸閱讀）▼▼▼

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