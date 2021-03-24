美白牙齒｜蔡依林會幫牙齒「敷面膜」　眾網紅都熱捧呢款美白牙貼

根據日本調查，70%受訪者認同笑容可給人良好的第一印象，但如果牙齒又黃又黑，就可能帶來反效果了。想笑得更有自信，除了每日要勤力刷牙用牙線外，不妨學台灣天后蔡依林幫牙齒「敷面膜」吧！

今次講的正是歐美大熱的Crest 3D美白牙貼，只需在牙齒貼上30分鐘，一次便有明顯提亮的效果，不只深受明星和網絡紅人歡迎，連蔡依林也是Crest 3D美白牙貼的忠實粉絲！