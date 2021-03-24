美白牙齒｜蔡依林會幫牙齒「敷面膜」　眾網紅都熱捧呢款美白牙貼

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根據日本調查，70%受訪者認同笑容可給人良好的第一印象，但如果牙齒又黃又黑，就可能帶來反效果了。想笑得更有自信，除了每日要勤力刷牙用牙線外，不妨學台灣天后蔡依林幫牙齒「敷面膜」吧！

今次講的正是歐美大熱的Crest 3D美白牙貼，只需在牙齒貼上30分鐘，一次便有明顯提亮的效果，不只深受明星和網絡紅人歡迎，連蔡依林也是Crest 3D美白牙貼的忠實粉絲！

蔡依琳推薦Crest 3D美白牙貼　專業提亮除黃漬

Crest牙膏一向以溫和有效見稱，成為美國最暢銷的美白牙膏品牌，因此由美國研發的Crest 3D White專業型深層美白牙貼剛上架便吸引大眾搶購，它標榜安全易用，利用超貼服技術令牙貼緊貼牙齒表面，即使飲水亦不受影響，貼合後靜待30分鐘撕下，便可見即時美白效果，連續使用20天便可去除多年牙漬、茶漬和咖啡漬，牙齒亮度提升幾度，想不到不用花大錢去牙科診所就擁有漂牙效果，以後便可像蔡依林一樣駕馭大紅唇色！

即看YouTuber 哈娜Hanna S. 實測14天美白牙貼效果

由於效果非常顯著，Crest建議用家每年使用不多於兩盒Crest 3D White專業型深層美白牙貼，若出現嚴重牙齒敏感和牙齦不適，便需要停用2-3天，若有牙周病和敏感牙齒問題，最好還是先諮詢醫生意見。

世界各地網紅均熱捧Crest 3D美白牙貼

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/03/24）

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