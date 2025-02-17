化妝教學｜濕熱天氣不脫妝秘訣！化妝師分享4大技巧持妝一整天

2月即將過去，香港天氣很快就變得潮濕，除了讓人感到黏膩不舒服外，每天用心化的妝容也會因天氣變得容易脫妝，困擾不少女生。這次《01女生》邀請到專業化妝師Wendy Charlotte，與大家分享如何在潮濕天氣中仍能保持完美妝容，以及正確有效的補妝，最後更教大家挑選有助春夏持妝的護膚及化妝品，讓各位在換季前做好準備！



由2024年1月起，Girl's Pick 將以全新形式和大家見面，加入專家講解分享和編輯評測。每月不同主題，和大家評測話題產品，以幫助大家在入手前了解更多，密切留意01女生！

想知道編輯們的愛用粉紅色系化妝品？詳見 >>> 粉紅彩妝推薦｜增添甜蜜氣息！實試CT豐唇蜜、這款日牌眼影超持妝 <<<

潮濕的天氣會更容易出現脫妝（FREEPIK）

潮濕天氣為何會加速脫妝？

要想解釋因溫度或濕度改變，而出現的脫妝困擾，就要先知道為何潮濕天氣時，會更易出現脫妝情況。專業化妝師Wendy Charlotte分享，因為濕度會影響皮脂腺的運作，在濕度高的情況下，過量的水分會導致皮脂腺產生更多的皮脂，使出油增加，其中油性或混合性皮膚最為明顯。而一般化妝品都會被油溶解，所以潮濕的天氣會更容易出現脫妝。

另外，當空氣潮濕時，汗水從皮膚中蒸發得更慢，使身體更難有效降溫。這也可能會導致更多的出汗，而出汗都是令到妝容脫妝的原因之一。

妝前護膚和化妝時的小細節都很重要（FREEPIK）

正確上妝步驟

要想打造出不脫妝的持久妝容，除了要以正確的上妝步驟，妝前護膚和化妝時的小細節都很重要。Wendy就分享了自己的化妝心得，大家都可以注意一下！

1. 點到即止的護膚程序：

要認真清潔皮膚，避免前一晚塗抹的護膚品或面膜殘留於臉上，會影響妝容貼服度。選擇補濕為主的護膚品，質地要輕盈，以及要選用透薄的防曬產品。而乾性肌和混合性肌膚，可因應狀況局部塗抹保濕乳液或面霜，以加強保濕。此外，上底妝前可用紙巾或粉撲將多餘的護膚品印走，只留下微微的黏笠感。

2. 使用妝前乳：

在容易出油的地方，可在粉底前使用能夠控油啞緻的底霜，因為濕度除了會令皮膚容易出油之外，更會令毛孔張開，使用隔離霜可作簡單修飾以及控制油脂分泌。

3. 三文治定妝法：

底妝完成之後，先噴一層定妝噴霧，待乾，讓底妝成膜，再用碎粉以按壓的手法定妝。 T字位或其他容易出油的位置建議用較細的化妝掃仔細定妝，碎粉選擇控油及啞緻為主，可以隱形毛孔，而且令皮膚減低出油，令底妝更加持久。

4. 善用眼影打底霜及防水眼線液：

想要眼妝持久，盡量避免化眼妝之前塗抹太油潤的眼霜及粉底或遮瑕，善用眼影打底膏，抵抗潮濕及出汗，防止起摺。而且可令到眼影附著力加強，可以令到眼妝更加持久。

使用眼線液代替眼線筆，眼線液抗油的能力比眼線筆高，畫眼線之前都可以在眼線位置輕輕用碎粉定妝，可以加強持久不脫妝的效果。

正確有效的補妝（《Doctors》劇照）

正確有效的補妝

假如出現脫妝的話，也不要慌張！Wendy分享了幾個簡單又有效的補妝方法，讓大家可輕鬆回復漂亮又完美的妝容。

1. 一般底妝脫妝：可先用面油紙或紙巾，將所有面油及汗水印走。假如當時不停出汗的話，必須要先讓皮膚冷卻下來再進行補妝。

2. 底妝現斑駁情況：可以先用少量面霜，用手指輕輕將斑駁的地方打圈推開，再輕印氣墊或粉底，之後再以碎粉再次定妝。

3. 輕微出油脫妝：使用有遮瑕度的粉餅，以輕印的方式補妝即可。

4. 胭脂、修容、高光脫妝或褪色：可因應狀況補上粉狀胭脂，修容或高光。

5. 眼妝出現脫妝或暈染：用棉花棒沾取少量面霜，將暈染的地方逐少推走，再補上遮瑕，粉底或眼影。

6. 唇妝出現斑駁：可先用潤唇膏厚敷一會，將原本斑駁的唇妝帶走，再重新上妝。

Wendy分享了在選擇及使用護膚及化妝品時，要注意的地方（FREEPIK）

護膚及化妝品的轉變

化妝時除了要注意步驟和小細節外，在選購護膚及化妝品都要留意，畢竟天氣變得炎熱和潮濕，在冬季適合的產品也有可能變成破壞妝容的罪魁禍首！Wendy就從妝前護膚、妝前乳、粉底液、遮瑕膏以及定妝產品，分享了在選擇及使用時要注意的地方。

1. 妝前護膚：

-減少用量或局部使用霜狀類的產品，要避免使用質地厚重的產品。

-以水狀或液狀護膚品代替，因較容易被皮膚吸收，從而減低上底妝之後，出現擦子膠碎的狀況。

-要避免使用啫喱狀的產品，因為會容易跟底妝打架，使底妝不夠貼服。



2. 妝前乳：

-避免使用厚重、太滋潤及黏立的妝前乳。

-於容易出油的位置，建議用有控油或啞緻效果的產品。

-乾肌可用薄身補濕的妝前乳。



3. 粉底液及氣墊粉底：

-使用持久型或成膜型，兼質地透薄的粉底液或氣墊，油肌注意以啞緻妝感為主。

-遇到容易氧化的產品，建議選白一色號，因出油量多都會加速底妝氧化暗沉。



4. 遮瑕膏：

-選擇附着力佳或成膜型的遮瑕膏，代替油潤的遮瑕膏或液。



5. 定妝產品：

-選擇成膜型或持久型的定妝噴霧，碎粉則以啞緻或控油功能為主。

