「平替」成大趨勢？Gen Z 消費更精明！2原因專櫃彩妝沒法被取締

平替現象（Dupe Culture）不知從何時起充斥網絡中，追本溯源發現其實是年輕一代消費者對奢侈品牌的態度有所改變，在消費能力有限下，對於有著相近設計、質感、顏色、使用反饋等的產品，很難不心動。而一些小眾品牌的市場經營策略也隨之將重心放在產品性價比，以此吸引大批消費者。與此同時「平替產品」的這些優勢對原產品的傷害真的不少，這些專櫃美妝品牌又該如何應對呢？



平替現象（Dupe Culture）的主要針對對象是Gen Z（Freepik）

平替現象（Dupe Culture）是如何形成？

平替現象（Dupe Culture）的主要針對對象是Gen Z，一群對生活有要求但可能仍在學或剛踏入職場，消費能力不高的年輕人，而他們的消費觀念被一些小眾品牌牢牢抓住了，自身產品質素不差，售價卻與專櫃美妝品牌相差大，在這種情況下漸漸形成了「平替產品」。

「平替產品」勝在高性價比

這也是有數據支持的說法，在《EMarketer》的報告指出，近71％ Gen Z年輕人喜歡購買名牌的平替版，認為可讓自己在有限的消費能力中購入心儀產品，同時不會讓自己陷入財困。

Gen Z被譽為最會生活的一群人，他們這種「以最優的價格享受專櫃級的產品，不讓自己降低生活質素」的理念，對於小眾或開架品牌來說帶來無限的商機，與此同時，對於「原產品」的專櫃美妝品牌又帶來怎樣的沖擊？

「平替產品」乘著網絡發達之勢走進大眾視野（Freepik）

「平替產品」乘著網絡發達之勢走進大眾視野

「平替產品」顧名思義是「原產品」的替代品，更有抄襲之嫌，但仍無礙大眾的購買。歸根究底是價格更低但質量不差，而且現在社交媒體發達，大家更易在網絡上找到相近的產品以及用後評價，使得「平替產品」更快速走進大眾視線。光是在Instagram這個年輕人喜歡的社交平台上，#dupe 這一標籤就已經有近40萬帖文，相當驚人。

「平替產品」質素不差，對大眾有著吸引力（Freepik）

「平替產品」質素不差 對大眾有著吸引力

如前言，「平替產品」的成功離不開質量有著不俗的評價，與「原產品」相近，吸引著大批消費者搶購。而許多小眾或開架品牌正正看中這一點，在產品的質量、設計和包裝上，也開始投入更多的資源，以提升與相類甚至專櫃品牌的競爭力，同時仍保持使用低成本的原料，務求降低生產成本，使得售價於消費者而言有吸引力。

專櫃美妝品牌大多擁忠實顧客（Freepik）

專櫃美妝品牌的底蘊

大部分專櫃美妝品牌都有自家的經典皇牌產品，有著大批忠實顧客，品牌只需專注產品自身質素，不斷提升產品的成分及使用成效，務求透過產品給予顧客更高層次的用後感。

其次當產品的設計、效果、包裝等都能被模仿，專櫃級美妝背後的底蘊、多年優質口碑以及情感價值，早已成為不可被取締的存在，亦是它牌沒法複製。「平替產品」或許會有一時的成功，但沒法超越。

專櫃美妝品牌提升消費體驗

專櫃美妝品牌在近年陸續於門市開展「產品體驗服務」，安排化妝師或專櫃銷售員為顧客試用產品，甚至可以是使用品牌產品化一個完整妝容，大大提升體驗感。護膚品牌亦是如此，更重視試用品份量和包裝精緻程度，相信不少女生都試過在購入一件護膚品後，品牌所附贈的試用品數量比起早年間大大提升，為求就是讓顧客消費體驗更佳和體驗更多不同產品。