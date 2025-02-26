化妝教學｜單/內雙眼皮如何打造魅力眼妝？化妝師分享使用期限

眼影盤是眾多化妝品中，最多色彩和質感變化的款式，雖然一般每次僅用一兩隻色，卻是塑造眼部輪廓的重要工具。對話時常有眼神接觸，因此漂亮雙眼可為整個人大加分，星級化妝師蘆思語（Lianne Lo）向《01女生》分享眼影盤的提升魅力色彩學。



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單眼皮/雙眼皮/內雙眼皮如何化眼妝？

不同眼形都有各種眼影畫法，像是單眼皮女生如果將眼影塗到眉骨位置，便很易有膨脹和水腫感覺，因此需要多加注意細節。Lianne分享3款常見的眼皮類型，到底適合使用哪些眼影色呢？

不同眼形都有各種眼影畫法。(freepik)

單眼皮女生：眼妝不宜用過於繁複的顏色和圖案，簡單的漸層和暈染效果會更適合。



1. 使用米色、裸色或淺粉色等自然色調，塗抹在整個眼瞼上。

2. 在眼窩處（眼睛凹陷位置）使用中間色調（如淺棕色或柔和的粉色）暈染，以增加眼部的深度和層次感。

3. 使用眼線筆或眼線液在睫毛根部畫一條細眼線，可以稍微拉長眼尾，讓眼睛看起來更大。單眼皮女生建議使用柔和的顏色（如棕色）來避免過於生硬的效果。

4. 使用深色眼影（如深棕色或黑色）在眼尾和眼線邊緣輕輕塗抹，並向外暈染，以增強眼部輪廓，讓眼睛看起來自然有神。

單眼皮女生眼妝不宜用過於繁複的顏色和圖案。(《The King》劇照)

雙眼皮女生：重點在於讓眼妝看起來輕盈、自然，並且保持空氣靈動感。



1. 眼影底色可選自然柔和色調，如米色、淺棕色、粉色或珊瑚色。這些顏色能夠讓眼妝看起來清新自然。

2. 在整個眼瞼上塗抹淺色眼影作為底色，這樣可以提亮眼部。

3. 在雙眼皮摺位上方處輕輕暈染中間色調（如淺棕色），這樣可以增加眼部的立體感。

4. 使用棕色或深灰色眼線筆，輕輕在睫毛根部畫一條細眼線，這樣可以讓眼睛看起來更有神，但不會過於突兀。可以用細眼影刷加上同色眼影輕輕暈染眼線，使其看起來更柔和，避免生硬的線條。

雙眼皮女生重點在於讓眼妝看起來輕盈、自然，並且保持空氣靈動感。(IG@kyo1122)

內雙眼皮女生：重點在於強調眼部的立體感，同時避免眼妝過於厚重。



1. 在不貼雙眼皮貼的情況下，可在眼窩處輕輕暈染淺棕色去腫。

2. 主色眼影可選擇柔和自然色調，塗於雙眼皮摺內，如米色、蝦肉色，這些顏色能夠提亮雙眼皮摺內空間。

3. 使用棕色或深灰色眼線筆，輕輕在睫毛根部畫一條細眼線，如圓眼或者眼短可以稍微拉長讓眼睛看起來更大。注意眼線的厚度要適中，避免過粗。

4. 如果想要保持自然感，建議避免使用過於濃密的假睫毛或不使用假睫毛。

眼影盤風格色彩學

不同眼影色調，都會予人獨特的性格和特質，Lianne便為我們解開這個顏色心理學，到底哪隻色調最能表達自我？

藍色眼影風格：冷艷、神秘、清新

藍色通常給人一種冷靜的感覺，適合夏季或海洋主題的妝容。深藍色可配合黑色展現出神秘感，而淺藍色則更顯活潑。搭配白色或銀色的眼影，可以增強清新的效果。

紫色眼影風格：浪漫、優雅、夢幻

紫色常常與浪漫和夢幻的感覺連結。淺紫色配合粉紅色，可營出柔和甜美的氛圍，深紫色則成熟和優雅，搭配金色或銀色的亮片，可以營造紙醉金迷的奢華感覺。

綠色眼影風格：自然、活潑、神秘

淺綠色或薄荷綠可以展現清新感，適合春夏季節配合 Sporty look在眼影中作為點綴作用。而深綠色適合秋天搭配棕色或金色的眼影則更顯神秘和成熟，可以增強自然知性美感。

金色眼影風格：奢華、華麗、閃耀

金色可以與其他顏色搭配，增添亮點，特別是與黑色或深色眼影搭配時，能夠創造出強烈的對比效果營造奢華和華麗的感覺，特別適合有射燈的晚宴或派對場合。

紅色眼影風格：性感、大膽、戲劇性

紅色帶有強烈的個性和自信的感覺，深紅色或酒紅色可以增添成熟女人味，而亮紅色則比較活潑，可搭配黑色眼線和睫毛營造動感強烈的眼線妝。

玫瑰色眼影風格：柔和、甜美、浪漫

玫瑰色給人一種柔和和甜美的感覺，適合日常妝容或約會妝容。這種顏色通常能夠增強膚色的光澤感，讓眼睛看起來更加明亮。搭配高光及同色胭脂和唇妝，可以營造出自然純慾效果。

化妝品都會有開封期限。(01女生)

眼影盤使用期限

某些品牌會在包裝上標示開封後的使用期限（例如，開瓶符號旁邊的數字和字母）。眼影盤的保存和使用期限取決於多個因素，包括產品的成分、包裝方式以及儲存條件。 星級化妝師蘆思語（Lianne Lo）

化妝品都會有開封期限，Lianne表示開封後的使用期限大多數為1至2年。她補充指出，眼影盤應存在陰涼和乾燥的地方，並避免陽光直射和置於濕度高的環境，以防空氣和濕氣進入，減少變質的風險。如果眼影的顏色、質地或氣味發生變化，或者出現結塊、變乾等情況，建議停止使用。至於未開封的眼影盤通常可以保存3年，具體取決於產品的成分。

眼影盤購買指南

在選購眼影盤上，Lianne亦提供不少心得條件，總結一個好用的眼影盤，不僅要根據個人的需求和妝容風格，有多樣的顏色和良好的質地，還需要考慮到使用的方便性和安全性：

1. 應包含多種顏色，包括基礎色、過渡色和亮點色，這樣可以滿足不同妝容的需求，而且眼影色配搭較和諧，化妝時能夠混搭。

2. 粉質亦應細膩、容易上色且不結塊。

3. 眼影應該容易暈染，讓不同顏色之間的過渡自然流暢。

4. 眼影的持久性應該良好，能在一天中不脫妝。

5. 顏色能夠在一兩次塗抹中，達到理想的效果，且不需多次疊加眼影以致掉粉。

6. 眼影的成分應該安全、無刺激性，如無添加羥基苯甲酸酯（parabens）、硫酸鹽（sulfates）等有害成分，並適合敏感肌膚使用。

7. 眼影盤的設計應該便於攜帶，適合旅行或日常使用，內附鏡子方便在不同環境中補妝。

8. 性價比：好的眼影盤應該在價格和質量之間取得平衡，提供合理的性價比。

9. 選擇有良好評價和口碑的品牌，通常能夠保證產品的質量和效果。