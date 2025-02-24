化妝教學｜5招教你選中命定唇部產品:薄唇適合唇蜜、唇釉顯色度高

隨著純慾妝容興起，各大美妝品牌都紛紛推出唇蜜、唇釉和唇彩，這些看似相似的唇部產品，又應該如何分辨呢？想快狠準地入手最合適自己的唇部產品，不如參考一下新娘化妝師Mandy Yim 所分享的秘訣！



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唇膏／唇蜜／唇釉／唇彩大不同？

唇部產品良多，入手前不妨花些心思，逐一了解每樣產品的優缺點，貨比三家，才能減低試錯率，入手到最合適自己的產品！唇膏作為原始的唇部產品，普遍以固體形狀出現，顯色度高、遮唇色能力相對強，持妝同時有機會不夠滋潤。

唇彩主要呈粘稠液狀或薄體膏狀，具有一定程度遮蓋能力與顯色度，相對較為滋潤，但同時質地容易液解，維持時間較短。

唇蜜則是啫喱或稠密液體，滋潤同時帶有明顯光澤感，不過遮蓋力和顏色修飾較差。而唇釉則是結合唇膏與唇蜜功能，高色彩飽和度、帶有光澤感，持妝同時滋潤。

唇膏／唇蜜／唇釉／唇彩大不同？(freepik)

5招選中命定唇部產品！

了解每樣唇妝產品的優缺點後，Mandy Yim 亦分享可以從個人唇色與狀態、個人膚色、個人唇型、偏好妝容以及整體造型，5點去挑選合適自己的命定產品。

5招選中命定唇部產品：1. 個人唇色



若然大家自身唇色較明顯，想遮蓋自身唇色的話，建議獨立使用顯色度及遮瑕度都比較高的唇部產品，例如唇膏或唇釉。想強調唇妝的水潤感的話，則可以疊用唇部產品，先塗唇膏，後再使用唇蜜。如果選用霧面唇釉的話，建議預先塗潤唇膏打底，讓其吸收後才使用，以免唇紋盡露。

5招選中命定唇部產品：2. 個人唇部狀態



做好妝前保養才能養成健康唇部狀態，嘴唇健康才能更上妝。而容易出現乾紋、甩皮的乾唇女生，則要避免入手霧面質地或滋潤效果較低的唇膏和唇釉。

5招選中命定唇部產品：3. 個人唇型



如果本身唇型偏薄，嘗試不同唇部產品前，可以利用唇線筆稍稍加厚唇型邊緣。唇型相對偏厚的女生，則不建議使用過多唇蜜或唇釉。為了避免塗得不均勻，使用前可先將過量的唇釉蹭掉，之後亦可以用手指或專屬唇妝刷具印開，以免顯得唇型過於豐盈。

5招選中命定唇部產品：4. 個人膚色



如果膚色偏白的女生，比較適合冷調色彩，建議入手偏粉色的色調。膚色偏黃的話，則比較適合暖調，建議入手帶橙色色調。古銅膚色更可以大膽嘗試色彩，正紅色或深紅色。

5招選中命定唇部產品：5. 偏好妝容以及整體造型



如果想打造幹練、成熟的造型，可以選用霧面唇膏。日常妝容上可以使用唇蜜，帶來自然水嫩感覺。

5招教你選中命定唇部產品！（freepik）

疊用唇部產品 打造3大風格妝容

應該如何疊用唇部產品？Mandy 分享了3個簡單妝容，讓大家可以嘗試一下！

疊用唇部產品這樣做！（freepik）

唇妝畫法｜1. 自然裸系妝容

若然個人原身唇色已帶紅潤色調，可單獨使用無色透明的唇蜜，來增添氣色及營造自然妝感，展現親和力。

唇妝畫法｜2. 溫柔氣質妝容

可以先塗玫瑰豆沙色的唇膏，再使用近似色系的唇蜜塗於表面，盡顯優雅魅力。

唇妝畫法｜3. 流行水潤妝

以暖啡奶茶色調的唇膏或唇釉為唇妝基礎，再使用透明唇蜜，點綴在唇中央，以手指漸漸暈開，就能輕易做出光澤豐唇效果。