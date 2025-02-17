粉紅彩妝推薦｜增添甜蜜氣息!實試CT豐唇蜜、這款日牌眼影超持妝

粉紅色美妝推薦｜在充滿浪漫氣息的2月，相信大家在妝容和穿搭上都會不經意間融合了些粉嫩甜美的小心思，這次《01女生》編輯部就來與讀者們分享讓人著迷的粉紅色系的化妝品，當中包括Hermès、Laura Mercier、DECORTÉ、CHARLOTTE TILBURY及ettusais，使妝容添上唯美的氛圍。4位編輯將會分別從眼影、胭脂和唇膏，分享自己的愛用物以及用後感，一起來看看吧！



由2024年1月起，Girl's Pick 將以全新形式和大家見面，加入專家講解分享和編輯評測。每月不同主題，和大家評測話題產品。以下將列出產品的顯色程度、持妝程度、易買程度及價錢，幫助大家在入手前了解更多，密切留意《01女生》！

高級編輯 張懿慧：好氣色妝容的必備好物

粉紅色系美妝推薦｜Rose Hermès Rosy Lip Enhancer潤唇膏 HK$ 630

粉紅色系美妝推薦｜Rose Hermès Rosy Lip Enhancer潤唇膏 HK$ 630（許秀麗 攝）

踏入充滿愛意的2月，當然要為自己準備粉調化妝品，增添節日儀式感！這次入手Rose Hermès瑰麗粉紅系列的潤唇膏，一如既往地以標誌性橙色小盒及帆布袋包裝，充滿質感。唇膏外殼以白色、金色及粉紅色為主，配上暖色系的玫瑰粉色唇膏，簡潔優雅。

過往甚少購入啞光唇膏，擔心顯唇紋亦難駕馭。這枝唇膏加入芝麻籽和覆盆子籽油成份，有助保濕滋養並撫平唇紋，塗上後讓雙唇呈現豐潤飽滿感，做到「啞而不乾」！ 不論當作唇妝打底，還是淡妝、素顏時用，都能散發自然好氣色！

編輯 許秀麗：營造自然透紅好氣息

粉紅色系美妝推薦｜Laura Mercier 粉金玫瑰柔光胭脂 #All That Sparkles 亮澤玫瑰色 HK$310

粉紅色系美妝推薦｜Laura Mercier 粉金玫瑰柔光胭脂 #All That Sparkles 亮澤玫瑰色 HK$310（許秀麗 攝）

Laura Mercier 不僅底妝產品出色，就連彩妝都是筆者的愛用物，這款粉金玫瑰柔光胭脂光是包裝就已經是令人心心眼的鏡面玫瑰金色，而是胭脂則是不挑膚色的亮澤玫瑰色，讓人一試就愛上。

這款胭脂質地亦是非常出色，品牌特別融入了極細緻的玫瑰柔光微珍珠粉末，一掃自然融入肌膚，讓雙頰頃刻自帶高級的柔緞光芒，擁有猶如自身的白裡透紅，自然的透紅好氣息。

編輯 許秀麗：溫柔眼妝的秘密

粉紅色系美妝推薦｜DECORTÉ 原色流光雲感慕斯眼影 #PK881 HK$190

粉紅色系美妝推薦｜DECORTÉ 原色流光雲感慕斯眼影 #PK881 HK$190

一直很喜歡嘗試不同的眼影產品，這款眼影慕斯共20種色調，筆者就入手其中2款，當中最常用的是這個融入了紅色珍珠粉末的珊瑚粉紅色，是一款很柔和的眼影色，可使眼妝變得更溫柔。

這款單色眼影質地柔滑且有高密著力，輕輕一抹即可融入肌膚，且可透過重覆塗抹打造出多層次的眼妝。此外眼影的持妝力亦都相當高，長時間也不脫妝，維持完美妝一整天！

編輯 李樂瑤：情人節一決勝負的秘密！

粉紅色系美妝推薦｜ CHARLOTTE TILBURY Pillow Talk Big Lip Plumpgasm 夢幻豐感唇蜜 HK$220

粉紅色系美妝推薦｜ CHARLOTTE TILBURY Pillow Talk Big Lip Plumpgasm 夢幻豐感唇蜜 HK$220（許秀麗 攝）

眾多妝容細節中，筆者最著重唇妝，除了會影響妝容的細緻度，缺乏唇色的全妝亦失色不少。坊間有不少唇蜜或唇釉，只能維持短暫的美麗與滋潤度，不出兩、三小時便打回原形，唇紋或死皮又會再度出現。

以往入手過CHARLOTTE TILBURY 的唇膏與唇彩，均感覺表現不俗，不過使用時仍要注意上妝份量。而這款夢幻豐感唇蜜，可以說是乾唇拯救者的存在，約會或趕急時塗上亦不會出錯。因為當中含有三種獨特的創新成分，配合熱感與冷感技術，一塗上立即保濕，一支解決唇部打底與唇膏，打造豐滿、飽滿的雙唇，讓雙唇持久擁有如雲朵般、柔軟且滋潤的感覺。

編輯 朱加曦：粉紅泡泡氛圍的眼妝

粉紅色系美妝推薦｜ettusais 深邃雙色眼影 HK$115

粉紅色系美妝推薦｜ettusais 深邃雙色眼影 HK$115（許秀麗 攝）

要在浪漫醉人的情人節裡，展現出迷人的粉紅泡泡氛圍，閃爍眼妝非常重要，讓對方集中在你滿載愛意的雙眼上。這個眼影盤的珠光色彩，既可作底妝，又能在完成眼妝後，於眼皮上抹出亮澤光芒，加上溫柔色調，締造出溫文爾雅的女生魅力。眼影粉末幼滑，容易塗抹於眼皮上，而色調則較低調，適用於自然淡妝，展現出具魅力的自己。