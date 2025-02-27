LV宣布推出彩妝系列！為何近年時尚品牌都爭相加入美妝香水市場？

LA BEAUTÉ LOUIS VUITTON將於2025年秋季登場！近年越來越多時尚品牌加入美妝市場，而LOUIS VUITTON（LV）雖已有香水系列，但一直未有有關推出彩妝系列的動靜，外界一直好奇作為時尚品牌龍頭之一的LV它會否加入呢？昨日（5/3）公布答案了，LOUIS VUITTON即將隆重推出「La Beauté Louis Vuitton」，於2025年秋季上市，邀請有著「全球最具影響力的化妝師」之稱的Pat McGrath擔任品牌的彩妝創意總監，讓人期待她會帶來怎樣的彩妝。



Pat McGrath並非第一次為時尚品牌設計彩妝系列，她曾為Gucci、Armani Beauty和Dolce & Gabbana打造彩妝產品，過去逾20年也與LOUIS VUITTON（LV）時裝秀的後台緊密合作，而且在2015年更推出自己的同名品牌Pat McGrath Labs。不僅如此，Pat McGrath的美容影響力更是讓她在在2014年起榮獲大英帝國勳章，於2021年時也成為目前史上唯一一位獲得前任英國女王伊莉莎白二世頒授「Dame」女爵士稱號的化妝師。

The beauty universe is about so much more than just product, and what we are creating here will unlock a new level in luxury beauty.（美妝世界不僅僅只有產品，我們在這創作的東西將解鎖奢華美容新高度。） Pat McGrath

時尚品牌紛開拓奢華美妝香水市場

為何時尚品牌都想加入美妝香水市場？其實隨著球奢侈品經濟收益升幅放緩，眾品牌都需要想著如何刺激大眾消費慾望，就開始將目光放眼於其他業務上，而美妝及香水正正是不少時尚品牌盯上的「大餅」。不計已成立多年的時尚美妝品牌，光數近年新設美妝或香水線的，就有FENDI的首個香水系列、Prada Beauty、Celine Beauté、Balmain Beauty的首個頂級香水系列等等，真的是一個百家爭鳴的潛力大餅。為何這些高奢時尚品牌會想加入美妝戰場？又該如何在成熟的美妝市場中，脫穎而出且成功分一杯羹？

時尚品牌為何爭相開Café？1杯咖啡帶來的潛在利潤驚人：3背後原因

LVMH旗下的CELINE BEAUTÉ 2025 春季推出 LE ROUGE CELINE 唇膏系列，共15款緞面質地唇膏（IG@celine）

美妝收益持續穩健

女生愛美，不僅願意投資在服裝上，在美妝上同樣。奢侈品行業龍頭LVMH的全年財報往來受關注，在去年（2024年）集團的「時裝與皮具」及「鐘錶與珠寶」分別總收入的48.5%及12.5%，同時不能忽視「美妝與香氛」佔了總收入10%，達 84.2億歐元（約港幣686.5億），直逼鐘錶珠寶業務，而且是每年穩定上升。

Byredo除了有淡香水、身體保養系列、室內香氛、皮件製品，還有彩妝系列（IG@officialbyredo）

此現象不僅出現在LVMH，西班牙精品美妝集團Puig正正看準商機，於2022年收購Byredo，為2024年前三季整體業績較前年有著增長10％，突破34.28億歐元（約港幣279.5億），也為集團帶來了正式「上市」契機，也是歐洲2024年最大規模IPO。此外Puig早在2020年就曾以12億英鎊（約港幣117.9億）大手購入Charlotte Tilbury股權，並於去年（2024年）完整收購，計畫於2031年起全權接管品牌，可見美妝市場的利潤是持續穩健，並有利可圖。

FENDI即將在2025年正式成立至100週年，為慶祝此歷史傳奇，品牌推出首個香水系列，將於2024年夏季率先登場。（IG@fendi）

FENDI將推首個香水系列：以家族成員及創意總監為靈感、充滿小細節

香水市場具無限潛力

不僅美妝市場龐大，香水於女士們的吸引力同樣不容小覷。根據2023年的《Circana》統計分析，在高級美妝市場中，香水是成長得最快的單品，短短六個月成長就超過12%，香水的商業價值相當驚人。使得不少品牌紛紛推出香水系列，FENDI於去年（2024年）夏季就推出了首個全新時尚香水系列、Balmain亦於去年（2024年）推出了首個頂級香水系列以及多個時尚品牌的成熟香水系列，率先搶佔高奢香水市場。

Balmain於2024年推出了首個頂級香水系列（IG@balmain）

不僅如此，意大利時裝品牌Max Mara於去年（2024年）7月正式宣布與Shiseido集團，建立香水事業長期合作關係，為推出品牌香水提前鋪路。珠寶品牌SWAROVSKI於去年（2024年）12月與美容公司Coty簽定長期協議，將共同開發美容及香水產品，根該授權協議，預計於2026年推出首個產品。

為何這些高奢時尚品牌想加入美妝戰場？（IG@celine）

為何這些高奢時尚品牌想加入美妝戰場？

除了美妝與香水市場有著龐大的前景和收益外，也與近年有部分消費者抗拒皮草及動物皮革，認為「道德消費（Ethical consumerism）」較為重要。從不少時尚品牌總營收放緩中可見，這一大轉變使得一直推出高級皮革手袋的品牌來說，無疑是一個打擊。所以許多品牌放眼於美妝與香水市場，是一個不錯的策略。

時尚品牌如何突破重圍佔據美妝市場？（IG@chanel.beauty）

時尚品牌如何突破重圍？

於市場上其實早已有許多美妝品牌，後有像是CHANEL、GiorgioArmani、Dior、Gucci等早早進場的時尚品牌，對於近年才開拓新美妝或香水系列的品牌，還有佔據市場的機會嗎？又該如何突破重圍呢？

其實許多時候，奢侈品牌產品的價值不僅於自身，還有背後的形象、概念及身份價值，尤其是奢侈品牌。對於愛好美妝的女生們來說，美妝產品永遠不嫌多，而且是奢侈品牌所推出的產品，亮麗時尚的包裝更是吸引她們入手的一原因。

Jisoo擔任Dior全球品牌大使（IG@diorbeauty）

現時許多奢侈品牌更會為產品添加意義，包括純素成分、純淨美容、多元文化、無動物測試等，不但兼負起社會責任，也更易於走進消費者的心。此外，名人效應也是一大辦法，不是品牌都增設了全球彩妝大使、香水系列形象代言人等，邀請形象符合的明星擔任，使品牌加速進入大眾視野。

（IG@pradabeauty）

在2025年將有不少奢侈品牌持續推出新的美妝或香水，大家又期待哪一個品牌呢？