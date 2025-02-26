時尚品牌為何爭相開Café？1杯咖啡帶來的潛在利潤驚人：3背後原因

奢侈品牌為何爭先開Café？近年來各時尚品牌越來越「不務正業」﹐時裝、手袋、配飾及家居產品等已不能滿足各品牌的野心，開始把業務延伸至咖啡店。這些品牌的策略也有所不同，有的是長遠發展的實體咖啡店，有的是期間限定快閃店，但也讓人想到向來售賣奢侈品的品牌們，咖啡店的利益對它們來說簡直是太倉一粟﹐但為何仍相繼開立？背後又有怎樣的深意？



在義大利卡普里島的Dioriviera 快閃店（IG@diormaison）

建立品牌忠誠度

奢侈品的價格不是所有消費群能負擔得起，但現在不行，不代表將來也不能，尤其對於將來的主力群體-Gen Z：「暫時買不了一個手袋，總喝得起一杯咖啡。」相信各品牌也是看準這樣的群體，為強化他們對品牌的印象及感受其帶來奢華感受，設立咖啡店是一個不錯的選擇。

Dior 30 Montaigne旗艦店的蛋糕，有著DIOR標誌性的星星（IG@diormaison）

當踏入進該品牌的咖啡店開始，就能從裝潢、服務、餐具以及品牌的各個標誌性元素，沉浸於奢華氛圍中，並悄悄種下一顆種子，當將來有消費能力，自然會想起該品牌，是建立對品牌忠誠度的策略。

Le Café Louis Vuitton（IG@lvcafenyc）

覆蓋不同群體的社交媒體廣告

奢侈品定價一向高昂，但一杯手沖咖啡的售價約在一百多元，兩者相價甚遠，為何眾品牌仍爭先開設咖啡店？很大程度可能是看中了咖啡店一直是女生們很愛的打卡點，而由奢侈品牌經營的，更是容易吸引大眾前往朝聖，而打卡過後自然會分享在不同社交媒體上，這樣就形成覆蓋範圍非常廣的社交媒體廣告。

Le Café Louis Vuitton（IG@lvcafenyc）

Le Café Louis Vuitton（IG@lvcafenyc）

Prada Caffè店內採用品牌標誌性的綠色及內飾（IG@harrods）

是咖啡店，也是品牌故事館

咖啡店的不同之處，它是一個能讓人慢下來的地方。當在品牌所陳設的咖啡店中，喝著香醇的咖啡，能讓人的心靜下來，認識品牌背後的故事，每個設計的用心，在潛移默化中就走進腦海中。當我們再到該品牌實體店時，更能沉浸於每一款產品的設計理念當中，自然也會少了猶豫。而且不少品牌咖啡店是與門市相鄰，在享用咖啡和美食後，就可繼續探索品牌產品。

Prada Caffè店內採用品牌標誌性的綠色及內飾（IG@harrods）

對於奢侈品牌來說，經營咖啡店更像是使品牌形象的可視化，也是一種廣告方式，讓奢侈品更接近每一個人，不再是遙不可立的存立。

位於尖沙咀的The Tiffany Blue Box Cafe全店都是品牌標誌性Tiffany Blue（品牌提供）