化妝教學｜單色眼影更易上手！化妝師分享實用色調＋3個萬用畫法

眼妝教學｜眼影盤固然吸引，但單色眼影同樣受歡迎，可以隨心選擇自己喜歡的眼影色，也能彌補手上眼影盤沒有的色。而且單色眼影可以透過疊加或單獨使用來完整眼妝，使得旅行時或日常簡單眼妝更加方便快捷完成。這次《01女生》邀請到專業化妝師Wendy Charlotte，與大家分享單色眼影更多的用法以及如何挑選。



由2024年1月起，Girl's Pick 將以全新形式和大家見面，加入專家講解分享和編輯評測。每月不同主題，和大家評測話題產品，以幫助大家在入手前了解更多，密切留意01女生！

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高實用性的單色眼影

在看到一整排琳琅滿目的單色眼影，有不同顏色、質地和種類，在選購時總會有選擇困難。化妝師Wendy就教大家在初次選購，或是想選百搭實用單色眼影時，可從3類色調眼影入手：

1. 低飽和度啞光色調

低飽和度啞光色調的眼影薄塗可以立即做到消腫眼皮，疊加於雙眼皮或眼尾位置，就能有勾劃輪廓的效果，並跟膚色融合，可因應需要選擇茶棕色、灰粉色系或蜜桃色系眼影。

2. 有底色但帶細閃的緞面色調

這類細碎的閃粉可以令眼妝有一種，通透且不單調的感覺。日常配色建議選擇：奶茶啡、米色或玫瑰香檳色系。假如喜歡眼妝有深遂感的，建議選擇：灰棕色，深棕色或灰色調。

3. 百搭的淡金香檳色膏狀眼影

淡金香檳色膏狀眼影基本上適合任何膚色，單塗已經可以將暗沉的眼皮變得明亮，或可以成為任何眼影的打底色。如眼皮色素較深者，可選擇蜜桃色膏狀眼影，中和眼皮的膚色暗沉。

要謹慎入手的單色眼影

每次看到漂亮的眼影，總會忍不住入手，但有些色調和質地的眼影是化妝新手較難駕馭，Wendy就分享在初次入手時，較不建議選購的2種眼影：

1. 閃粉太粗身的眼影

太粗身閃粉的眼影於日常妝容中，實用性較低，而且使用於不合適的位置會容易顯得眼腫。此外閃粉夥粒感太大的，要很慎重地放在合適的地方，大範圍使用會顯得妝容俗氣。

要謹慎入手的單色眼影：閃粉太粗身的眼影（受訪者提供）

2. 質地啞光又深色的眼影

這類適當地運用，例如做眼線位置是蠻實用的，但如果作為眼影主色，就很需要有一定暈染的技巧。但使用不當眼妝會顯得污濁，新手需要更多時間練習。

3個易上手的單色眼影萬用畫法

對於新手或是化妝不太熟練的女生來說，單色眼影是很易上手的，不用想配色也較不易出錯。Wendy這次更與大家分享了3個易上手的萬用畫法，不需技巧且可以很快速化好，很適合早上趕時間出門的女生。

1. 單塗法

使用眼影掃沾取眼影後，先放在眼線位置，再向上暈染至眼窩，是最快速的眼影畫法。

顏色建議選擇：低飽和度啞光色調或緞面質地的眼影。

易上手的單色眼影萬用畫法：單塗法（受訪者提供）

2. 疊加法

使用暈染掃均勻沾取眼影，著色範圍至眼窩位置，再使用細眼影掃或鉛筆掃，將眼影疊加在眼線或眼尾位置，這會比單塗式多一重層次感。

3. 霧感眼線畫法

使用中度色彩或較深的眼影，配個眼線掃描繪眼線。假如想要色彩加強的話，可以在眼線掃沾取眼影前，噴上定妝噴霧，濕上的眼影會更為顯色及持久，這樣會相較使用單用眼線筆更自然。