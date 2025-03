紫色蜜粉爆紅秘密：解構讓女生愛上的原因＋6大推薦：營造白皙肌

紫色蜜粉|提到今年率先掀起話題的產品,定必是紫色蜜粉!於香港、台灣以及日韓等國家,不少化妝師或美妝KOL紛紛分享紫色蜜粉的好用之處,不僅適合大部分亞洲女生的暖黃肌膚色,還有著提亮膚色的效果,讓人都想入手一個。這次就為大家解構3大好處,以及好評不斷的紫色蜜粉產品。



全面定妝是最普遍的用法,很適合大部分亞洲女生的暖黃肌膚色,因為紫色蜜粉能改變暗沉蠟黃問題,並且能使提亮膚色,營造出自然的透明感底妝效果。

部分帶珠光的紫色蜜粉更可當作局部提亮,在透過柔和日光折射在臉上時讓妝容呈現出漂亮的光澤,不僅能提亮膚色,還可營造出日系透明感的妝感。大家在底妝後,可沾取少量紫色蜜粉輕掃於鼻樑、額頭、顴骨、下巴等位置,會有著比使高光更自然效果。

不少女生都試過底妝過了一段時間後,有可能會出現暗沉、脫妝或泛油光問題,紫色蜜粉就能很大程度改善此困擾。只需沾取少量紫色蜜粉,輕掃於暗沉位置就能校正並回復肌膚明亮和清爽。

SUQQU的晶采輕霧定妝蜜粉餅,是恬淡的淺薰衣草色,可為肌膚拭去暗沉,注入光亮和透明感,並特別添加紅色調粉體,即使是啞光質感也能營造出紅潤氣色,煥化無瑕美肌。此外蜜粉餅更添加不含珠光卻具柔焦效果的粉末,可柔和地隱去油光,模糊毛孔,令妝效光潔平滑,特別適合臉泛油光和毛孔明顯的肌膚使用。

GIVENCHY高級訂製稜鏡四色蜜粉的其中一款是Mousseline Pastel淡紫色,4種柔和色調能中和泛紅及提亮泛黃肌膚,增強光澤,如同爲肌膚加上百搭濾鏡,帶來白晰清透的陶瓷妝感,打造白皙透亮的牛奶肌。這款四色蜜粉蘊含獨特的配方,富含反光顏料,可確保在任何環境下讓肌膚散發光澤感。

MAKE UP FOR EVER所推出的高清柔肌空氣蜜粉餅,採用柔軟而且如羽毛般輕盈配方,質感輕透絲滑,能融入肌膚中,打造無縫保濕的效果。其中色號LAVENDER是薰衣草紫色調,有效有效中和偏黃膚色,改善蠟黃,即時提亮。

