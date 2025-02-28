紫色蜜粉爆紅秘密：解構讓女生愛上的原因＋6大推薦：營造白皙肌

紫色蜜粉｜提到今年率先掀起話題的產品，定必是紫色蜜粉！於香港、台灣以及日韓等國家，不少化妝師或美妝KOL紛紛分享紫色蜜粉的好用之處，不僅適合大部分亞洲女生的暖黃肌膚色，還有著提亮膚色的效果，讓人都想入手一個。這次就為大家解構3大好處，以及好評不斷的紫色蜜粉產品。



紫色蜜粉不僅適合大部分亞洲女生的暖黃肌膚色，還有著提亮膚色的效果（Freepik）

紫色蜜粉好處1. 定妝：提亮膚色、改善暗沉蠟黃

全面定妝是最普遍的用法，很適合大部分亞洲女生的暖黃肌膚色，因為紫色蜜粉能改變暗沉蠟黃問題，並且能使提亮膚色，營造出自然的透明感底妝效果。

紫色蜜粉好處2. 局部提亮

部分帶珠光的紫色蜜粉更可當作局部提亮，在透過柔和日光折射在臉上時讓妝容呈現出漂亮的光澤，不僅能提亮膚色，還可營造出日系透明感的妝感。大家在底妝後，可沾取少量紫色蜜粉輕掃於鼻樑、額頭、顴骨、下巴等位置，會有著比使高光更自然效果。

紫色蜜粉好處3. 補妝：改善暗沉

不少女生都試過底妝過了一段時間後，有可能會出現暗沉、脫妝或泛油光問題，紫色蜜粉就能很大程度改善此困擾。只需沾取少量紫色蜜粉，輕掃於暗沉位置就能校正並回復肌膚明亮和清爽。

紫色蜜粉推薦1. SUQQU 晶采輕霧定妝蜜粉餅 HK$530

SUQQU的晶采輕霧定妝蜜粉餅，是恬淡的淺薰衣草色，可為肌膚拭去暗沉，注入光亮和透明感，並特別添加紅色調粉體，即使是啞光質感也能營造出紅潤氣色，煥化無瑕美肌。此外蜜粉餅更添加不含珠光卻具柔焦效果的粉末，可柔和地隱去油光，模糊毛孔，令妝效光潔平滑，特別適合臉泛油光和毛孔明顯的肌膚使用。

紫色蜜粉推薦1. SUQQU 晶采輕霧定妝蜜粉餅 HK$530（IG@suqqu_official）

紫色蜜粉推薦2. GIVENCHY 高級訂製稜鏡四色蜜粉 #1 Mousseline Pastel HK$565

GIVENCHY高級訂製稜鏡四色蜜粉的其中一款是Mousseline Pastel淡紫色，4種柔和色調能中和泛紅及提亮泛黃肌膚，增強光澤，如同爲肌膚加上百搭濾鏡，帶來白晰清透的陶瓷妝感，打造白皙透亮的牛奶肌。這款四色蜜粉蘊含獨特的配方，富含反光顏料，可確保在任何環境下讓肌膚散發光澤感。

紫色蜜粉推薦2. GIVENCHY 高級訂製稜鏡四色蜜粉 #1 Mousseline Pastel HK$565（品牌提供）

紫色蜜粉推薦3. MAKE UP FOR EVER 高清柔肌空氣蜜粉餅 #0.2-LAVENDER HK$215

MAKE UP FOR EVER所推出的高清柔肌空氣蜜粉餅，採用柔軟而且如羽毛般輕盈配方，質感輕透絲滑，能融入肌膚中，打造無縫保濕的效果。其中色號LAVENDER是薰衣草紫色調，有效有效中和偏黃膚色，改善蠟黃，即時提亮。

紫色蜜粉推薦3. MAKE UP FOR EVER 高清柔肌空氣蜜粉餅 #0.2-LAVENDER HK$215（品牌提供）

紫色蜜粉推薦4. Huda Beauty 輕透紗光柔膚蜜粉-紫色 HK$345

Huda Beauty的輕透紗光柔膚蜜粉，採用極幼細粉末配方，質感無重輕盈細膩﹐有效隱沒肌膚毛孔及平滑膚質，並將底妝鎖實，全日持久不脫妝。其中限量版紫色蜜粉，只需以以粉撲按壓於需定妝的部位，即可以以紫色提亮、修正及中和偏黃膚色，有效模糊瑕疵，完美融合於肌膚，打造全日亮麗妝容。

紫色蜜粉推薦4. Huda Beauty 輕透紗光柔膚蜜粉-紫色 HK$345（品牌提供）

紫色蜜粉推薦5. LANEIGE 柔霧調色提亮蜜粉 HK$260

LANEIGE的柔霧調色提亮蜜粉，是超輕盈紫色智能調色粉末，一拍即時去黃提亮並修正不均膚色，可長時間持妝不暗沉，底妝全日細緻透亮。蜜粉更蘊含珍罕寶石及抗氧補濕護膚成分，抵禦環境污染，內養膚外定妝。蜜粉盒採用專利矽膠彈性濾網設計，鎖緊粉末，防止飛粉及漏粉問題，方便攜帶外出補妝。

紫色蜜粉推薦5. LANEIGE 柔霧調色提亮蜜粉 HK$260（圖片來源：LANEIGE官網）

紫色蜜粉推薦6. MAC 專業無瑕輕透濾鏡蜜粉 HK$320

MAC的專業無瑕輕透濾鏡蜜粉，其中一款是薰衣草紫色，可有效去蠟黃暗沉，提亮膚色，使肌膚更顯白嫩。此外這款蜜粉更可妝容全日不脫妝，並即時吸收面上多餘的油份，在臉上營造如一層濾鏡般一樣的柔霧啞光妝感。