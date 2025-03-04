奧斯卡派對解放性感！竟出現枕頭、睡衣？Kendall古董裙展型格美

奧斯卡2025｜第97屆奧斯卡頒獎禮順利進行後，便是派對的開始。相較典禮的華麗莊重，女星們的After Party造型更為性感大膽，同時保留知性優雅的感覺，令人目不轉睛。不知大家又喜歡哪個造型呢？



奧斯卡2025 After Party造型1. Mikey Madison - Dior黑色經典

拿著影后獎座出席派對的Mikey Madison，穿起Dior黑色高訂晚裝，襯搭Tiffany & Co. 2024 Tiffany Blue Book系列吊墜頸鏈，以及鉑金耳環和戒指，並將頭髮散落，締造出優雅氣質。禮裙取自1956-1957秋冬系列，由創意總監Maria Grazia Chiuri加以設計重製，將原來的粉紅色轉成黑色絲綢，同時進一步提升線條和厚實感，並經過400小時工序製作而成。

奧斯卡2025 After Party造型1. Mikey Madison (Dior提供)

奧斯卡2025｜Mikey Madison的禮裙取自1956-1957秋冬系列，由創意總監Maria Grazia Chiuri加以設計重製。(Dior提供)

奧斯卡2025 After Party造型2. Demi Moore - Gucci耀眼金光

無論在頒獎禮或派對上，Demi Moore都艷麗非常。她將靜奢的銀色，轉向華麗耀眼的金色，選擇Gucci的掛頸禮裙，並透過垂墜和微透膚的布料，締造出優雅的線條美態。

奧斯卡2025 After Party造型2. Demi Moore (Gucci提供)

奧斯卡2025 After Party造型3. Kendall Jenner - 禮服更早面世

短髮的Kendall Jenner造型同樣令人驚艷，她穿上Mugler的1992春夏系列禮裙（當時Kendall還未出世），以黑色蕾絲的鏤空設計，締造出性感魅力。禮裙亦加入喇叭袖、企領和拖尾等設計，營造出莊重感覺。而特別在於禮裙全由橡膠製作，因此可看出反光亮面的質感，為造型打造出俐落型格的魅力。

奧斯卡2025 After Party造型3. Kendall Jenner (Getty Images)

奧斯卡2025｜Kendall Jenner的禮服是由Thierry Mugler於1992年設計。(Getty Images)

奧斯卡2025 After Party造型4. Sarah Paulson - 膨脹枕頭

派對通常會舉辦到很夜，加上燈光昏暗，難免令人充滿睡意。Sarah Paulson便聰明地穿Marc Jacobs紅色禮裙，透過膨脹感設計，為派對增添趣味氛圍，同時當感到累時，兩袖又可充當「枕頭」，非常方便舒適。

奧斯卡2025 After Party造型4. Sarah Paulson (Getty Images)

奧斯卡2025 After Party造型5. Selena Gomez - 典雅尤物

今天的Selena Gomez特別明艷照人，她在派對上換上寶藍色的Armani Privé抹胸禮裙，貼身剪裁加上亮片設計，頓時強調整個身材輪廓。她同時佩戴Bulgari頸鏈，頸鏈以古埃及幾何圖案設計，上面鑲滿鑽石，配搭復古短髮，締出典雅美人的感覺。

奧斯卡2025 After Party造型5. Selena Gomez (Getty Images)

奧斯卡2025｜Selena Gomez以Bulgari珠寶點綴造型。(Getty Images)

奧斯卡2025 After Party造型6. LISA - 海中女神

相較頒獎禮的中性打扮，LISA在派對上則展現黑色魅惑。她穿上韓國設計師品牌Miss Sohee高訂禮服，採用貼身剪裁，下半身兩側加上貝殼般的設計，締造出女神氛圍，加上濕髮造型，予人誘惑魅力。她同時佩戴Bulagri鑽飾，散發閃爍迷人的感覺。

奧斯卡2025 After Party造型6. LISA (Getty Images)

奧斯卡2025 After Party造型7. Zoë Kravitz - 神秘露背

今次派對最常見透視性感元素，當中Zoë Kravitz便穿上Saint Laurent黑色禮服，雖然前面設計簡單，不過當她轉身後，則帶出驚艷感覺。禮裙採用大露背剪裁，配搭黑色透紗及閃石，讓性感效果增添一道神秘面紗，加上甜美蝴蝶結緊緊繫住，看來誘人和充滿趣味。

奧斯卡2025 After Party造型7. Zoë Kravitz (Getty Images)

奧斯卡2025 After Party造型8. Julia Fox - 長髮的重要性

「肯爺」Kayne West前女友Julia Fox當然「輸人唔輸陣」，穿上Dilara Findikoglu的膚色透視晚裝，同時品牌巧妙地運用長髮，將重要部位遮住，在打造趣味的同時，平衡得體的感覺。

奧斯卡2025 After Party造型8. Julia Fox (Getty Images)

奧斯卡2025 After Party造型9. Olivia Wilde - 紛紛欲睡

可能派對太晚，Olivia Wilde直情穿上透視「睡衣」出場。這條裙子來自Chloé 2025春夏系列的設計，相較模特兒原來的造型，Olivia則沒有將袖子和胸前的繩子束起，讓所有設計細節變得垂墜和鬆散，反而予人不夠得體的感覺。

奧斯卡2025 After Party造型9. Olivia Wilde (Getty Images)

奧斯卡2025｜Chloé 2025春夏系列。(Getty Images)

奧斯卡2025 After Party造型10. Kylie Jenner - 形同老夫老妻

形同老夫老妻的Kylie Jenner及Timothée Chalamet，亦有一起出席派對。Kylie Jenner換上Ashi Studio高訂晚裝，以強烈的廓形，配搭柔和、神秘及多層次的透視蕾絲，締造出性感型格的魅力。

奧斯卡2025 After Party造型10. Kylie Jenner (Getty Images)

奧斯卡2025 After Party造型11. Ana de Armas - LV女神

「邦女郎」Ana de Armas繼續選擇Louis Vuitton晚裝，作為今屆奧斯卡的造型。她穿上白色兩件套裝，運用柔和舒適的皺褶，加上露腰設計，締造出知性女神的魅力。她同時佩戴品牌的高級珠寶系列頸鏈、耳環和手鏈，展現出耀眼和典雅的氛圍。

奧斯卡2025 After Party造型11. Ana de Armas (LV提供)

奧斯卡2025 After Party造型12. Sydney Sweeney - 性感甜心

憑《高校十八禁》人氣急增的Sydney Sweeney，穿上Miu Miu粉紅色拖尾禮裙，掛頸設計為其營造出豐滿感覺，加上修腰剪裁，展現出漏斗身材。她亦選擇將微曲的金髮放下，散發出輕熟性感的魅力。

奧斯卡2025 After Party造型12. Sydney Sweeney (Getty Images)