彩色隱形眼鏡評測｜編輯部實試4個日拋款的顯色/舒適/易戴度

彩色隱形眼鏡推薦｜會說話的眼睛，並非大眾皆有，但不少人或會渴望：至今讓我擁有迷人雙眼吧！每當遇上重要約會和拍攝時，女生們都會佩戴彩色隱形眼鏡，配搭眼妝展現明亮神采。彩色隱形眼鏡有著不同圖案、色調和大小等，令人不知如何選擇，《01女生》編輯部測試4款熱門的日拋款式，到底哪個品牌最舒適呢？



由2024年1月起，Girl's Pick 將以全新形式和大家見面，加入專家講解分享和編輯評測。每月不同主題，和大家評測話題產品。以下將列出產品的著色直徑、顯色程度、佩戴舒適度及易戴程度，幫助大家在入手前了解更多，密切留意《01女生》！

彩色隱形眼鏡推薦｜《01女生》編輯部測試4款熱門的彩色隱形眼鏡日拋款式。(陳葦慈攝)

高級編輯 張懿慧：自然低調地提亮眼神！

彩色隱形眼鏡推薦｜EverColor 1 Day Natural #Pearl Snow Gray HK$228 立即以優惠價HK$188購買

一直也有配戴彩色隱形眼鏡的習慣，特別花紋設計不僅能打造立體明亮雙眸，更讓整個妝容瞬間升級。柔和灰調的Pearl Snow Gray，以幼細鎖邊設計配合灰色內圈，仔細看更有微珠光效果，能自然放大眼睛。

彩色隱形眼鏡推薦｜EverColor 1 Day Natural #Pearl Snow Gray (陳葦慈攝)

平日愛淡妝示人的話，以裸粉色調眼影配啡色眼線，看起來有神又減齡。假如和筆者一樣喜歡輕歐美眼妝，可用大地色系眼影配深棕色眼線和假睫毛，加深眼神深邃感。

透氧度及舒適性亦是揀選隱形眼鏡的重要考量。這款隱形眼鏡採用高透氧設計及防UV功能，筆者曾實測佩戴約8小時，直至晚上除下隱形眼鏡時，眼睛仍然保持濕潤，舒適度不錯。立即購買

隱形眼鏡採用高透氧設計及防UV功能。(朱加曦攝)

編輯 許秀麗：眼睛自然放大的秘密

彩色隱形眼鏡推薦｜ACUVUE 1-Day Acuvue Define #Fresh Honey 約HK$220/30pcs

向來是ACUVUE的忠實用家，每日都會配戴該品牌的透明隱形眼鏡，所以在特別場合或拍攝時需要戴彩色隱形眼鏡，都十分信任品牌的產品。平日筆者較喜歡自然低調的妝容，所以在選購彩色隱形眼鏡時，都會偏向棕色系，和著色直徑與自身眼睛虹膜相差不大的。

彩色隱形眼鏡推薦｜ACUVUE 1-Day Acuvue Define #Fresh Honey (陳葦慈攝)

其中很喜歡ACUVUE Define系列的Fresh Honey，色澤很自然，而且花紋是漸層設計，讓雙眼有著淡淡的色彩但又不浮誇。在配戴這款彩色隱形眼鏡時，筆者會選擇同色系的眼影作配搭，以淺裸色作打底色並大範圍暈染，然後在眼尾用深棕色眼影加深，再用餘粉輕輕帶到下眼尾三分之一位置，會與彩隱互相呼應並有著微微放大眼睛的效果。

花紋是漸層設計，讓雙眼有著淡淡的色彩但又不浮誇。(朱加曦攝)

編輯 朱加曦：自然就是魅力！

彩色隱形眼鏡推薦｜ReVIA 1 Day #Bianca HK$128/10pcs

由於髮色較深，配佩彩色隱形眼鏡時，日常都會選擇自然深啡的色調，以打造低調但明亮和精神的上班造型。為營造大眼效果，眼妝都會選擇著色直徑較大的隱形眼鏡，配搭幼眼線來提升深邃感覺。

彩色隱形眼鏡推薦｜ReVIA 1 Day #Bianca (陳葦慈攝)

這次試用ReVIA的款式，配戴容易而且舒適，大半天都沒不適或乾澀感，適合襯搭日常淡妝。隱形眼鏡兼備柔和和輕混血感的設計，採用漸層兩色外環，與原來的瞳色融入度高。

隱形眼鏡有不錯的延展力，配戴時若有少許拉扯，也不易變形或破損。(朱加曦攝)

編輯 李樂瑤：不同角度亦能展現魅力！

彩色隱形眼鏡推薦｜OLENS Eyelighter Glowy #Ash Gray HK$139/10pcs

不少女生都會偏好選擇啡調或粉紅色的彩色隱形眼鏡，作為多年用家，推薦大家可以嘗試偏藍調，例如灰綠色、藍色等，配戴效果亦相當自然，特別是搭配有心思的妝容時，更能打造出精緻感。

彩色隱形眼鏡推薦｜OLENS Eyelighter Glowy #Ash Gray (陳葦慈攝)

這款灰色配綠色的隱形眼鏡，有著特殊的高光貓眼設計，不同光線下會展現出變幻的圈色：自然光下會有偏灰感覺、白光直視下則有綠色的高光貓眼，戴上後瞳孔色略為輕微放大，自然而迷人。

另外，這款以HEMA (親水性軟鏡材料)為基質，含水量約38%，佩戴時間超過6個小時仍能保持眼睛的舒適度，不會輕易眼乾或眼澀。

這款以HEMA (親水性軟鏡材料)為基質。(李樂瑤攝)

** 以上皆為編輯部個別的實測結果，使用前請先咨詢醫生或視光師的意見。