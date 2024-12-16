2024回顧｜年度愛用美妝推薦：CHANEL唇彩斷貨王、FENTY大熱蜜粉

【編輯部年度好物】來到2024年的最後一個月，在過去一年《01女生》編輯部分享了許多不同類別的好物，這次將與讀者們分享年度好物，都是編輯們會忍不住一次又一次回購的彩妝或護膚產品。這次《01女生》4位編輯分享的年度好物，包括了粉底液、唇釉、蜜粉餅等，不少都是一年四季都適用的產品，一起來看看編輯們的使用心得！



由2024年1月起，Girl's Pick 將以全新形式和大家見面，加入專家講解分享和編輯評測。每月不同主題，和大家評測話題產品。以下將列出產品的回購程度、實用程度及價錢，幫助大家在入手前了解更多，密切留意01女生！

編輯分享5大年度好物

（許秀麗 攝）

高級編輯 張懿慧：用一次就愛上的唇線筆！

年度好物推薦｜CLÉ DE PEAU BEAUTÉ柔亮唇線筆（筆芯+筆管）HK$470

自問唇形不是黃金比例，加上選擇困難，一直對唇妝產品都不感興趣。直至上月日本旅行時，因忘記攜帶唇膏而入手，結果一試愛上。

年度好物推薦｜CLÉ DE PEAU BEAUTÉ柔亮唇線筆（筆芯+筆管）HK$470（許秀麗 攝）

最初對於鮮艷的 #Vivid Red色號感到十分抗拒，在美妝顧問力推下，抱着一試無妨心態試妝，發現長效滋潤之餘，對健康膚色非常友好，很顯白亦能自帶好氣息。

最得筆者歡心的是墨盒式唇線筆能順滑地勾畫分明唇部輪廓，輕鬆修飾唇形及唇周暗沉色素。由於筆芯和筆管需分開購買，建議選色時選擇慣用唇色，再用內附唇掃輕推，即可與膚色自然融合。

編輯 許秀麗：化妝袋最常出現的彩妝！

年度好物推薦｜ARMANI beauty DESIGNER GLOW 設計師光感修護粉底液 #01象牙色調 HK$655

作為全年都是乾性肌，為了讓底妝長時間都保持貼服，不脫妝和出現斑駁情況，筆者除了很注重妝前護膚，對於粉底液的挑選都嚴謹。ARMANI beauty的這款粉底液，不論是質地還是貼膚程度，都很深得筆者的心。

年度好物推薦｜ARMANI beauty DESIGNER GLOW 設計師光感修護粉底液 #01象牙色調 HK$655（許秀麗 攝）

粉底液的質地是水潤輕盈且易推開，延展性極高，一抹即與肌膚融合，打造出輕透貼服的底妝，而妝感則是散發著自然光澤的水光底妝。此外，更蘊含80%護膚成分，不僅可做到全日不脫妝及不暗沉，更可使肌膚保持水潤狀態，自然就可使肌膚透出猶如原生肌的光澤。

年度好物推薦｜CHANEL 極致持久亮色兩用唇彩 #166 TIMELESS BEIGE HK$380

CHANEL的兩用唇釉一直是品牌熱門彩妝之一，不少色號長期處於斷貨，筆者當時也是有不少心儀色號都買不到，最終在官網成功入手#166 TIMELESS BEIGE，是一款偏紅調的奶茶色唇釉，顏色很溫柔乾淨。

這款唇釉剛塗上唇會是很水潤，便於推開，但乾透後會呈霧面唇妝，而且持色度極高，是吃飯喝水都不掉色。而唇釉的另一頭是透明唇蜜，可疊塗上唇釉，使原本的霧面唇妝變成水潤晶瑩的玻璃唇。一支唇釉即可擁有兩種唇妝，性價比極高，是筆者今年最常用的唇釉！

編輯 李樂瑤：拯救沙漠唇的法寶

年度好物推薦｜Charlotte Tilbury 魔法水晶能量護唇油 8ml HK$320

不少女生只顧着護理肌膚，卻忽略了唇部、頭髮、手指等細節。特別是秋冬時份，乾燥加上寒風吹拂，更容易讓缺漏無所遁形。相信大家都曾經經歷脫皮、乾紋，甚至乾裂痕癢、腫痛，這時再搽多少層潤唇膏亦無補於事。

年度好物推薦｜Charlotte Tilbury 魔法水晶能量護唇油 8ml HK$320（許秀麗 攝）

經筆者實證，這支Charlotte Tilbury 唇油確實可以提供24小時滋潤，日間薄搽用作護唇膏，夜間厚搽為唇膜，讓雙唇隨時保持最佳狀態。

因為它雖集精華液的滋潤、精油的舒適感於一身，但質地輕盈、不油膩，能夠輕易融入雙唇。而且內含透明質酸、獐牙菜葉、復活葉提取物等，更可增加唇部豐滿感，同時改善、淡化唇紋。想要水潤、甜美的雙唇，使用集護唇膏和護唇膜於一身的唇油，基本上能夠一支達至深層滋潤 。

編輯 朱加曦：維持你的「素顏肌」

年度好物推薦｜FENTY BEAUTY Invisimatte Instant Setting & Blotting Powder HK$308

年度好物推薦｜FENTY BEAUTY Invisimatte Instant Setting & Blotting Powder HK$308（許秀麗 攝）

今年必備的定妝及補妝好物！這個粉餅已經今年回購兩次，質感幼滑、貼服服不太乾，讓肌膚更顯細緻的霧面效果，綻放自然透亮的肌膚光澤。個人而言肌膚易因乾而泛油，用完這款粉餅後，長時間都沒泛油，而且看來沒浮粉或溶妝，因此近期都一直使用。