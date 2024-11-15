聖誕美妝推薦｜編輯打造電眼的秘密！實測Nars、SUQQU持妝/顯色度

聖誕美妝推薦2024｜聖誕和除夕假期這麼多，很多人都會辦派對聚會，與親朋好友相聚，享受既溫馨又歡樂的時光。聖誕節和除夕亦是擴闊社交圈子的好時機，因此在出席派對時，一個亮麗的妝容絕不少得，讓自己成為全場焦點。由於經常出席各大活動場合，《01女生》編輯們公開近期私下愛用的「亮眼神器」，包括Nars、SUQQU、KISSME Heroine Make、ettusais和3CE，為自己打造精神和迷人的電眼。同時編輯們寫下使用心得和評測，一起看看結果吧！



由2024年1月起，Girl's Pick 將以全新形式和大家見面，加入專家講解分享和編輯評測。每月不同主題，和大家評測話題產品。以下將列出產品的持色、顯色、價錢和易買程度，幫助大家在入手前了解更多，密切留意01女生！

高級編輯 張懿慧

一抹塑造閃耀眼妝 高級編輯 張懿慧

聖誕美妝推薦2024｜3ce Eye Glint 眼影筆 #Glitter shot 約HK$130

在派對眼妝中，加入閃鑽亮片元素絕對可令整個妝容更有記憶點！在化妝師好友介紹下，入手了這枝珠光眼影筆，結果一試愛上。玫瑰粉金色色號帶有閃耀細緻的珠光，筆狀設計方便攜帶外出補妝，亦可精準點亮眼頭、眼中位置，Bling bling感十足。

聖誕美妝推薦2024｜3CE Eye Glint (01女生)

眼影筆質地順滑易推，持妝及顯色度不錯，不論日常上班妝容、上鏡妝容，還是派對妝容，也能輕鬆駕馭。假如想嘗試近年人氣大熱的臥蠶眼妝，把這枝眼影筆當作臥蠶筆使用，既可放大雙眼，亦能塑造立體精緻感。

編輯 朱加曦

半睡半醒的慵懶電眼！ 編輯 朱加曦

聖誕美妝推薦2024｜SUQQU 晶采眼頰盤 #102暖燈 HK$640

第一眼已被精緻的圖案迷住，加上玫瑰色調和閃亮質感，實在非常適合在派對上使用，以營造優雅迷人的感覺。SUQQU最新眼影盤，以cozy winter為主題，捕捉秋冬的溫暖寧靜氛圍。因此，色彩皆運用較深的暖色調，而且貼接膚色，以打造深邃自然的輪廓。

聖誕美妝推薦2024｜SUQQU 晶采眼頰盤 #102暖燈 (01女生)

眼影質感細滑，即使帶有閃粉點綴，眼窩肌膚依然不會有負擔，而且非常貼妝，使用大半天後，雙眼依然充滿閃爍感。眼影亦很易卸淨，以減少因閃粉致毛孔閉塞等問題。

打造神采的秘訣就在這！ 編輯 朱加曦

聖誕美妝推薦2024｜KISSME Heroine Make Rich Jewel閃爍眼線液 #寶石粉紅色 約HK$128

若只能選一樣化妝品使用，筆者必定秒答眼線液。為打造精神感，眼部輪廓非常重要，而深色的眼線液，就能勾勒眼部輪廓，化妝進階者還可改變眼形，展示不同的風格氛圍。

聖誕美妝推薦2024｜KISSME Heroine Make Rich Jewel閃爍眼線液 #寶石粉紅色 (01女生)

不過，眼妝容易出現溶妝問題，不僅會變成熊貓眼，而且色調暈開的話，雙眼也看來無神。這支人氣眼線液，便是個很好的解決辦法。筆者試過多款歐美產品，最後發現日韓眼線液較適合亞洲天氣，相對持妝度也高。而Heroine Make眼線液不僅流暢易畫，而且快乾，即使整天工作沒補妝，也不會脫妝。這款更帶有閃粉成分，為閃亮妝容提升和諧感覺。

編輯 李樂瑤

手殘女生都可以輕鬆駕馭！ 編輯 李樂瑤

聖誕美妝推薦2024｜ettusais 魔束細緻濃密睫毛液 HK$119

不想為了一年一度的派對聚會，入手非日常、使用率低的彩妝品？其實派對除了配上金屬、閃爍配色，以鮮艷俏皮的眼睫毛膏重點點綴亦是個好方法。想加強玩味的話，更可以在睫毛膏未完全乾掉前，點綴閃粉或亮片，輕鬆展現出不同以往的玩味眼妝色調。

聖誕美妝推薦2024｜ettusais EYE EDITION (MASCARA) 魔束細緻濃密睫毛液 (01女生)

ettusais 這款彩色睫毛膏輕鬆易用，步驟與平日塗睫毛膏般無異。最深得筆者歡心是極幼三角睫毛掃設計，鬈翹、自然纖長兼備，無技巧即可打造根根分明、不會結塊的妝效。十分適合平日礙於妝容風格、手殘女生或是不擅長駕馭濃妝的女生。

編輯 許秀麗

單色眼影即可打造出金光奪目的眼妝！ 編輯 許秀麗

聖誕美妝推薦2024｜NARS 節日限量版Gold Rush眼影 HK$200

今年最讓筆者覺得符合「Glamour Party」主題的美妝，定必是NARS‘24 KARAT 節日限量版的Gold Rush單色眼影，由包裝到眼影都金光璀璨，引人注目。

聖誕美妝推薦2024｜NARS 節日限量版Gold Rush眼影 (01女生)

眼影是金色帶銀色珠光的色調，輕輕一抹即有著高度濃郁的色彩，而且是採用超細緻的閃粉、亮片與珍珠成分，任何角度看過去都有著柔和的珠光散射效果，可讓雙眼更明艷動人。這款眼影在搭配其它眼影使用時有閃亮加乘效果，更完美璀璨；同時可單獨使用，以疊加方式打造出金光奪目的眼妝，成為派對中最耀眼的存在。