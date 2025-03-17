隱形眼鏡藥水/生理鹽水/人工淚液分別！專家分享新手必學配戴方法

隱形眼鏡教學｜無論日常或拍攝，彩色隱形眼鏡都是雙眼的放大神器，可以營造出迷人電眼。對於化妝新手而言，或會很怕以錯誤方式，來選擇和配戴隱形眼鏡。由此，眼科專科醫生黃嘉偉（Jasper Wong）向《01女生》分享有關彩色隱形眼鏡的資訊，各位新手不妨注意！



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對於化妝新手而言，或會很怕以錯誤方式，來選擇和配戴隱形眼鏡。(《淚之女王》劇照)

彩色隱形眼鏡包裝上的數值代表甚麼？

每當選擇彩色隱形眼鏡時，都會被包裝上顯示的數值，而搞得疑惑。黃醫生解釋，一般寫有「Dia」的數字，意指隱形眼鏡的直徑；而BC即base curve，意指隱形眼鏡的弧度。在選配適合的隱形眼鏡，他建議先找視光師或眼科醫生作檢查，切勿隨便亂戴，「如果大小或弧度不合適，可以引致不適，甚至角膜缺氧或受損。」

彩色隱形眼鏡存放方式

黃醫生表示，彩色隱形眼鏡有不同的牌子及款式，可存放的時間各有不同。如果不是每日即棄的款式，最重要是每次使用後使用專用藥水清洗乾淨，存放在清潔的隱形眼鏡盒內。

黃醫生由於彩色隱形眼鏡透氣度一般較低，因此不太適宜長時間配戴。(freepik)

彩色隱形眼鏡正確配戴步驟

黃醫生認為，配戴彩色隱形眼鏡跟一般隱形眼鏡沒有大分別。不過他強調，由於彩色隱形眼鏡透氣度一般較低，因此不太適宜長時間配戴。配戴時如有不適，應盡快脫下，並找眼科醫生檢查。

隱形眼鏡藥水/生理鹽水/人工淚液的分別

不少人或會將清洗眼睛的液體，都歸類為眼藥水，不過其實當中分別大不同。黃醫生指出，清洗隱形眼鏡時，一般建議使用專用的藥水，因為這些藥水含有殺菌或清潔液成份，清除殘餘的細菌或蛋白質，減少對眼睛造成的刺激及感染的風險。而生理鹽水則由於不含殺菌及清潔成份，並不能取代隱形眼鏡清潔液。

他亦補充，如果配戴隱形眼鏡令眼睛輕微不適或感覺眼乾，可使用不含防腐劑的人工淚液紓緩。不過，如果眼睛持續不適、眼睛泛紅、甚至視力下降的話，應盡快脫下隱形眼鏡，並及早求醫。